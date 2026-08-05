Justinianus Köprüsü Yeniden Açıldı

SAKARYA'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Serdivan Belediyesi'nin girişimleri sonucunda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Justinianus Köprüsü, 8 yıl süren restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Türkiye'de ayakta kalan en eski anıtsal yapılardan biri olarak kabul edilen, Sakarya'nın tarihi simgelerinden, halk arasında 'Beşköprü' olarak bilinen tarihi Justinianus Köprüsü için 2018 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Serdivan Belediyesi'nin girişimleri sonucunda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ve yaklaşık 1468 yıl önce inşa edilen Justinianus Köprüsü'nün restorasyon ve kazı çalışmaları 8 yılda tamamlandı. Restorasyon süreci boyunca yürütülen arkeolojik kazılarda, çok sayıda tarihi eser envantere alındı. 2018-2025 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 15 bronz sikke, haç motifli mermer sütun başlığı, mermer sütun ve sütun parçaları, iki mermer yazıt parçası, bronz spatül, bronz yüzük ile bronz iğneler bulundu. Çalışmalar kapsamında tarihi yapının özgün dokusunun korunmasına öncelik verilirken, köprüde kapsamlı güçlendirme ve çevre düzenlemeleri de gerçekleştirildi. Kazılarda ayrıca köprünün çevresinde Geç Roma-Erken Bizans Dönemi'ne ait hamam kompleksi, hamama su sağlayan sarnıç, tonozlu yapılar ve köprünün altında mahzen benzeri bir yapı da ortaya çıkarıldı.

BİZANS DÖNEMİNDE ASKERİ LOJİSTİK MERKEZİ, TİCARET NOKTASI VE LİMAN İŞLEVİ GÖRDÜ

Sapanca Gölü'nün sularını Sakarya Nehri'ne ulaştıran Çark Deresi üzerinde yer alan tarihi köprü; 365 metre uzunluğu, 9,85 metre genişliği ve 12 kemeriyle dönemin en önemli mühendislik eserleri arasında gösteriliyor. Arkeolojik bulgular, Justinianus Köprüsü'nün yalnızca Sakarya Nehri'ni aşmak amacıyla inşa edilmiş bir geçiş noktası olmadığını da ortaya koydu. Uzmanların değerlendirmelerine göre köprünün çevresinde ortaya çıkarılan hamam, sarnıç ve diğer yapılar, bölgenin Bizans Dönemi'nde askeri lojistik merkezi, ticaret noktası ve liman işlevi gördüğünü gösteriyor.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ziyarete açılan Justinianus Köprüsü'nün bölge turizmine önemli katkı sunması bekleniyor.