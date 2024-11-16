KAAN Uçağının Üçüncü Uçuşu Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika
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KAAN Uçağının Üçüncü Uçuşu Hazırlıkları Sürüyor

KAAN Uçağının Üçüncü Uçuşu Hazırlıkları Sürüyor

TUSAŞ, milli muharip uçak KAAN'ın üçüncü uçuşunu bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

16.11.2024 12:49
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak için Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN'ın bu yıl sonuna kadar üçüncü uçuşunu yapması için hazırlıklar sürüyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, AA muhabirine, KAAN'da üçüncü uçuş hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Tarih, şu anda vermek biraz zor olabilir ama bu yıl içerisinde uçmayı planlıyoruz." dedi.

Demiroğlu, KAAN'ın 2028'de teslimatı için testlere başlayacakları prototipler P1 ve P2'nin 2025'in sonlarına doğru sahne alacağını ve onlarla çok yoğun teste başlayacaklarını ifade etti.

"Şu anda herhangi bir gecikmemiz yok"

Demiroğlu, 2026'da ise P4 ve P5 prototiplerin testlerinin gerçekleştirileceğine değinerek, "Bu 4-5 prototipimizle tüm testleri hızlı şekilde yapmamız gerek çünkü süre çok kısa ve bizim çok fazla test yapmamız lazım. 2028'deki teslimata başlayabilmemiz için bunlar gerekli." ifadesini kullandı.

"İnşallah hep beraber 2025'in sonunda da KAAN'larımızı gökyüzünde göreceğiz." diyen Demiroğlu, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Demiroğlu, programlarında herhangi bir gecikmenin yaşanmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Geliştirme programlarında gecikme doğaldır, yani olabilir. Bir gün, 2 gün, 3 gün, 1 hafta, 2 ay, bunlar doğaldır, bu gecikme sayılmaz. Yani planınızdan biraz şaşmışsınızdır. Bizim şu andaki planımız 2028 teslimatı. Bununla ilgili ne gerekiyorsa şu anda o plan dahilinde çalışıyoruz. Aksi durum olsa da paylaşırız ama şu anda planımızda herhangi bir değişiklik yok."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAAN Uçağının Üçüncü Uçuşu Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika

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