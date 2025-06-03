KAAN Uygulaması ile Güvenlik İşbirliği - Son Dakika
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KAAN Uygulaması ile Güvenlik İşbirliği

KAAN Uygulaması ile Güvenlik İşbirliği
03.06.2025 11:52
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260 bin özel güvenlik görevlisi, KAAN uygulamasıyla polise anında bildirim yaparak suçları önlüyor.

EMRULLAH CESUR - Özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk arasındaki iletişimi güçlendiren KAAN uygulamasıyla 81 ilde görev yapan 260 bin özel güvenlik görevlisi, mobil uygulama üzerinden kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak suçların önlenmesi için çalışıyor.

Kamu güvenliğinde özel güvenlik görevlilerinin daha etkin görev üstlenmesini sağlamak amacıyla 2019'da hayata geçirilen "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN)", özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk kuvvetleri arasında iletişim ve işbirliği sağlayarak polise destek oluyor.

KAAN Uygulaması sayesinde, 81 ilde alışveriş merkezi, hastane, havalimanı, üniversite ve toplu ulaşım istasyonları gibi farklı noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri, suç ya da şüpheli durumları anında polise ve jandarmaya bildirebiliyor.

KAAN Mobil Uygulaması'nı telefonlarına indiren özel güvenlik görevlileri, karşılaştıkları durumları yazılı, sesli veya görsel olarak doğrudan kolluk kuvvetlerine iletebiliyor.

Bu kapsamda, 260 bin özel güvenlik görevlisinin kullandığı uygulama üzerinden gelen bildirimlerle 70 binden fazla kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

"60 bin noktada 400 binin üzerinde özel güvenlik görevlisi var"

Uygulamayı yürüten ekipten Polis Başmüfettişi ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Demirci, tren garlarından hastanelere birçok farklı alanda özel güvenlik görevlilerinin önleyici görev üstlendiğini söyledi.

Türkiye'de 60 bin noktada 400 binin üzerinde özel güvenlik görevlisinin sadece özel alanlarda değil, yarı kamusal ve kamusal alanlarda da hizmet verdiğini belirten Demirci, bu bağlamda tüm dünyada özel güvenlik hizmetlerinin artık genel güvenlik konseptinin bir parçası haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'de bunun 5188 sayılı yasayla mevzuata bağlandığını hatırlatan Demirci, "Mevzuatın ilk maddesi, özel güvenlik hizmetlerinin genel güvenliği tamamlayıcı mahiyette yürütülmesi gerektiğine ilişkin. Bu bağlamda da özel güvenlik görevlilerimiz bu 60 bin noktada, tren garlarından hastanelere, mezarlıklardan özel yerlere ve havalimanlarına kadar her alanda hizmet veriyorlar." dedi.

"Güvenlik görevlileri, kolluk personeliyle sürekli iletişimde"

Özel güvenlik ile genel kolluk arasındaki işbirliğinin vatandaşların güvenlik algısına olumlu katkı sunduğunu dile getiren Demirci, amaçlarının, genel güvenlik görevlileriyle kolluk personelinin etkili iletişimini sağlayarak hizmet kalitesini yukarıya çekmek ve vatandaşların hissettiği güvenlik algısını daha üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirtti.

Demirci, özel güvenlik görevlilerinin 81 ilde genel kollukla irtibat halinde olması sayesinde 70 binin üzerinde kişiye çeşitli suçlardan adli ve idari işlem yapıldığını aktardı.

Demirci, her yıl görevlendirilen polis başmüfettişleri aracılığıyla verilen bu hizmetin daha üst seviyeye çıkarılması için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Yerli ve milli aplikasyon

Kullanılan uygulamanın tamamen yerli ve milli olduğuna işaret eden Demirci, şunları kaydetti:

"Uygulamadaki iletişimi etkin hale getirmek adına aplikasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairemizin mühendisleri tarafından hazırlandı. Uygulamayla iletişim, daha sağlıklı hale getirildi. Halihazırda 260 bin özel güvenlik görevlisi tarafından bu aplikasyon indirilmiş durumda. Hem sözlü hem yazılı hem görsel, görmüş oldukları suçlara ve düzensizliklere ilişkin polise, genel kolluğa ve jandarmaya bu aplikasyon üzerinden bildirim yapıyorlar."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Hukuk, Polis, Kamu, Son Dakika

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