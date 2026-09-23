Kabaklı Göleti\'nde beslenen leyleklerin bir kısmı kışı Türkiye\'de geçirecek

AVRUPA'dan Afrika'ya göç eden yüzlerce kuş, Dicle Havzası'ndaki sulak alanlarda mola verdi. Kabaklı Göleti'nde de gruplar halinde toplanan leylekler, beslenip güç depolamak için göçlerine ara verdi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, leyleklerin bir kısmının kışı Türkiye'de geçireceğini söyledi.

Her yıl ilkbahar başında üremek için Asya ve Avrupa ülkelerine göç eden binlerce kuş, sonbaharla birlikte Afrika'daki kışlama alanlarına dönmeye başladı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden Afrika'ya doğru göç eden kuşlar, Dicle Havzası'ndaki göl, gölet ve akarsuların kıyılarında mola veriyor. Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Kabaklı Göleti de çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Çoğunluğunu leyleklerin oluşturduğu göçmen kuşlar arasında bölgede nadir görülen flamingolar da bulunuyor. Dicle Havzası'ndaki sulak alanlarda 30-40'lı gruplar halinde toplanan leyleklerin yanı sıra çeltikçi, çıkrıkçın, mahmuzlu kızkuşu, sarı kuyruksallayan ve su çulluğu gibi kuş türleri de görülüyor. Yaklaşık 10 gündür bölgede dinlenen göçmen kuşlar, yeterince beslenip güç depoladıktan sonra göçlerine devam edecek.

'BU ALANLARIN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTI'

Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Kabaklı Göleti'nin kuşlar için sığınma, dinlenme ve beslenme noktası olduğunu ifade ederek, "Yurdumuzda pek çok alan su kuşları açısından oldukça zengin ve buralarda özellikle sonbahar göçünden önce kuşların dinlendiğini ve beslendiğini biliyoruz. Çünkü göç esnasında çok enerji harcamaları lazım. Buralarda bir müddet durarak besleniyorlar. Bu önemli yerlerden biri de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır'da Kabaklı Göleti. Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunuyor. Burada yaptığımız gözlemler neticesinde yaklaşık olarak 200 kuş türünü biliyoruz. Sulak alan olması dolayısıyla Kabaklı Göleti'nde pek çok ördek türünü, leyleği ve diğer su kuşlarını bir arada görme şansımız var. Korunaklı olduğu için kuşlar burayı tercih ederler. ve bu bölge korunaklı olması dolayısıyla her sene su kuşlarının uğradığı, dinlendiği, beslendiği bir yer. Bu alanların önemi her geçen gün daha da artıyor" dedi.

'LEYLEKLERİN BİR KISMI ÜLKEMİZDE KIŞLAYACAK'

Göç eden kuşlar arasındaki leyleklerin bir bölümünün kışı Türkiye'de geçireceğini ifade eden Kılıç, "Çevremizde pek çok yerde kuraklık var, sular çekildi. Kabaklı Göleti önemini hala koruyor. Çünkü bu sene yağışlar da iyi geçti. Leyleklerin burada, bu mevsimde yani eylül ortasında görülmesi pek o kadar bilinen bir durum değil. Çünkü burada leylekler artık göç etmiyor. Göç etmemeleri dolayısıyla kışı geçirenleri önceki yıllarda tespit etmiştik. Leylekler bir müddet daha burada kalacaklar. Muhtemelen bunların büyük bir kısmı da kışı burada geçirecekler. Çünkü çevre değişikliği var. Isı yönünden kışlar daha rahat geçiyor ve yiyecek de bulabiliyorlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin belirli kesimleri kuzeyden gelen göç yolları üzerinde bulunuyor. Dicle Vadisi içerisinde yer alan Kabaklı Göleti de bu yönden büyük bir öneme sahiptir. Tabii ki bu alanların varlığı, su kuşlarının buraları daha uzun kullanmasını mümkün kılacaktır. Bizlere düşen bu alanları korumak. Yeri geldiğinde su takviyesi yapmak. Avcılığın önüne geçmek. Bunlar büyük bir öneme sahip. Bu şekilde biz su kuşlarını, diğer türleri daha fazla koruyabileceğiz ve bulunuyorlar. Bölge kuş türü açısından oldukça zengin bir bölge. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve kurumlar arası işbirliği ile bu alanlarda daha uzun yıllar biz kuşları görebileceğiz. Biyoçeşitliliğin varlığı tarımsal verimi de artırır. Hastalıkların önüne geçer. İstenmeyen böceklerin artışını engeller. Dolayısıyla biyoçeşitlilik, kuş çeşitliliğinin varlığı, bölge için büyük bir avantaj. İnsanlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.