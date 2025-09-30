Eski Kongo Cumhurbaşkanı Kabila idama mahkum edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eski Kongo Cumhurbaşkanı Kabila idama mahkum edildi

Eski Kongo Cumhurbaşkanı Kabila idama mahkum edildi
30.09.2025 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, ülkenin Yüksek Askeri Mahkemesi tarafından isyancı grupları desteklemek ve ülkeye ihanet ile suçlu bulunarak idama mahkum edildi.

Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupları desteklemek ve ülkeye ihanetle suçlu bulundu.

ESKİ DEVLET BAŞKANI İDAMA MAHKUM EDİLDİ

Kabila, ülkenin Yüksek Askeri Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Kabila'nın gıyabında verilen idam kararında eski liderin, Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerinde isyancıların eğitim kamplarını ziyaret ettiği, askeri toplantılar düzenlediği ve silahlı gruplara liderlik ettiği ifade edildi. Mahkeme, Kabila'nın mal varlığına el konulması talebini ise reddetti.

Joseph Kabila İdama Mahkum Edildi

KOLTUĞA BABASININ ARDINDAN GEÇTİ

Joseph Kabila, 2001 yılında babası Laurent-Desire Kabila'nın suikasta uğramasının ardından 29 yaşında devlet başkanı oldu. İki dönem üst üste seçim kazanan Kabila, görev süresi 2016'da sona ermesine rağmen güvenlik gerekçesiyle seçimleri erteleyerek 2 yıl daha iktidarda kaldı.

Joseph Kabila İdama Mahkum Edildi

GÜNEY AFRİKA'YA SÜRGÜN EDİLDİ

Aralık 2018'de görevi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye devreden Kabila, 2023 yılında siyasi sürgün nedeniyle Güney Afrika'ya yerleşmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Mahkum, Mahkum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Kongo Cumhurbaşkanı Kabila idama mahkum edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
Bebeği evde ölü bulunmuştu: Anneye 22 yıl hapis Bebeği evde ölü bulunmuştu: Anneye 22 yıl hapis
Düdüklü tencere patladı, kadın boynundan ve yüzünden yaralandı Düdüklü tencere patladı, kadın boynundan ve yüzünden yaralandı
Trump sundu, Netanyahu kabul etti İşte ABD’nin 20 maddelik Gazze planı Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçaklayarak öldürdü 12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçaklayarak öldürdü
19 ülkeden Trump’ın Gazze planına destek 19 ülkeden Trump'ın Gazze planına destek

21:07
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz
20:52
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo çok yüksek
19:54
Diyarbakır’da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü
Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü
19:33
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli
19:30
Can Holding soruşturması büyüyor Kasımpaşa Spor Kulübü’ne TMSF kayyum atandı
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı
19:19
Evdeki tartışma kanlı bitti Genç kadın korkunç halde bulundu
Evdeki tartışma kanlı bitti! Genç kadın korkunç halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2025 22:10:06. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Kongo Cumhurbaşkanı Kabila idama mahkum edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.