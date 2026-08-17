İBB Davası'nın ikinci celsesi... İbrahim Kaboğlu: "Yeni duruşma salonu adil yargılanma hakkının gereklerini karşılamaktan uzak" - Son Dakika
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İBB Davası'nın ikinci celsesi... İbrahim Kaboğlu: "Yeni duruşma salonu adil yargılanma hakkının gereklerini karşılamaktan uzak"

İBB Davası\'nın ikinci celsesi... İbrahim Kaboğlu: "Yeni duruşma salonu adil yargılanma hakkının gereklerini karşılamaktan uzak"
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İBB Davası'nın görüldüğü yeni duruşma salonunun adil yargılanma hakkına uygun olmadığını söyledi. Salonla ilgili itirazların reddedildiğini ve İmamoğlu'nun savunmasına 'uygun bir zamanda' devam edebileceğini belirten Kaboğlu, tutukluluğa itiraz duruşmalarının 31 Ağustos haftası yapılacak olmasını olumlu değerlendirdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İBB Davası'nın görüdüğü yeni duruşma salonunun adil yargılanma hakkı açısından uygun olmadığını savundu. Kaboğlu, salonla ilgili itirazların reddedildiğini, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına devam etmesi yönündeki önerinin ise "uygun bir zamanda" yapılmak üzere kabul edildiğini belirtti.

Kaboğlu, İBB Davası'nın ikinci celsesini duruşma salonunda takip etti. Davanın görüldüğü 1200'ün üzerinde kişi kapasiteli salonun devasa ve adil yargılanma hakkının gereklerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden Kaboğlu, "Hakimler bile uzaktan bakılınca kadın mı, erkek mi, bunun bile ayırt edilemeyeceği derecede yüksekte ve uzakta duruyorlar" dedi.

Silivri'de duruşma yapılmasının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasına göre istisnai olduğunu vurgulayan Kaboğlu, duruşmalar devam ederken yeni salon inşa edilmesinin de "doğal yargıç ilkesine" aykırılık oluşturduğunu savundu. Kaboğlu, avukatların salonun adil yargılanma koşullarını karşılamadığı yönündeki itirazlarının haklı olduğunu ifade etti.

"Sabahleyin Sayın Başkan'ın anons ettiği olumlu bir haber ise aslında 31 Mart günü yaptığı halde tutukluluğa itiraz duruşması ve daha sonra yapmadığı duruşmaları 31 Ağustos haftası yapacağını duyurdu. Bu iyi bir haber. Çünkü daha sonra dosya üzerinden yaptığı incelemeler aslında Anayasa'ya aykırıydı. Anayasa'nın 19. maddesinin 8. fıkrasına göre tutukluluğa itiraz başvuruları duruşmalı olarak incelenmelidir. Müvekkil konuşmalıdır, tutuklu konuşmalı, avukatı konuşmalı, karar gerekçeli olarak verilmeli ve bireysel nitelikte olmalıdır. Şimdi yapılması gereken, 31 Ağustos'tan itibaren Anayasa'nın 19. maddesinin 8. fıkrasının öngördüğü bu dört koşulun bir araya gelmesidir. Bu bakımdan olumlu. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman savunma yapacağına dair kendisine, avukatlara daha önceden bilgi verileceği yönündeki açıklama da en azından bu olumsuzluklar içerisinde olumlu bir şey olarak kaydedilebilir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu, İbrahim Kaboğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası'nın ikinci celsesi... İbrahim Kaboğlu: 'Yeni duruşma salonu adil yargılanma hakkının gereklerini karşılamaktan uzak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Davası'nın ikinci celsesi... İbrahim Kaboğlu: "Yeni duruşma salonu adil yargılanma hakkının gereklerini karşılamaktan uzak" - Son Dakika
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