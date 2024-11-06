Kaçak Cezaevi Firarisi İzmir\'de Yakalandı

Güncel

MARDİN'de tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan L.Ç., İzmir'in Konak ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mardin'de 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'İnfaz kurumuna yasak eşya sokma', 'Mala zarar verme' ve 'Terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan kaydı bulunan L.Ç.'nin cezaevinden firar ettiği, İzmir'e geleceği bilgisini edindi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, L.Ç.'nin Konak ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi. Ekipler, yaptıkları operasyon ile L.Ç.'yi gözaltına aldı. L.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Öte yandan, kentte aranan şüphelilere yönelik başlatılan takip sonucu ekipler, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.C.'yi şüphe üzerine durdurdu. M.C.'ye yapılan kimlik sorgusunda aranan şüpheli olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. M.C.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini bildirildi.