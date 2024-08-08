Kaçak oranın yüzde 98 olduğu mahallede 11 milyonluk yatırım engellendi - Son Dakika
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Kaçak oranın yüzde 98 olduğu mahallede 11 milyonluk yatırım engellendi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaçak oranın yüzde 98 olduğu mahallede Dicle Elektrik'in 11 milyon TL'lik yatırım çalışması engellendi. Mahalledeki kaçak elektrik kullanımının yüksekliği ve güvenlik riskleri nedeniyle planlanan çalışmalar gerçekleştirilemedi.

08.08.2024 20:58
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Kaçak oranın yüzde 98 olduğu mahallede 11 milyonluk yatırım engellendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaçak oranın yüzde 98 olduğu mahallede Dicle Elektrik'in 11 milyon TL'lik yatırım çalışması engellendi.

Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dicle Elektrik ekipleri, 2024 yılı yatırım planlaması kapsamında Başalan Mahallesi'nde şebeke yenileme yatırımı yapmak için jandarma desteğiyle bölgeye giriş yaptı. Ancak mahalle girişini kapatan kalabalık bir grup, jandarmalara aldırış etmeden Dicle Elektrik ekiplerini taşlayarak mahalleye sokmadı. Yaşanan olaylardan güvenlik görevlileri de etkilenirken planlanan çalışmalar gerçekleştirilemedi.

Kaçak elektrik şebekesi kurulmuş

Dicle Elektrik tarafından yapılan incelemelerde, mahallede kaçak elektrik kullanımının yüzde 98 olduğu belirlendi. Mahalledeki 4 kayıtlı trafonun yanı sıra 4 de kaçak trafo kurularak kaçak bir elektrik şebekesi oluşturulduğu tespit edildi. Yetkililer, bu kaçak trafoların can ve mal güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu ve acilen sökülmesi gerektiğini belirtti.

Normalin 12 katı elektrik tüketimi

Dicle Elektrik mühendisleri, kaçak elektrik kullanımının yüzde 100'e yakın olduğu mahallede, kullanıcı davranışlarını analiz etmek için bir çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde, Başalan Mahallesi'nde her bir abonenin yıllık ortalama 29 bin kWh elektrik tükettiği belirlendi. Yetkililer, bu tüketimin normal bir abonenin 12 yılda kullanacağı miktara eşdeğer olduğunu ve bu durumun hem ülke ekonomisine hem de şebekeye büyük zararlar verdiğini vurguladı.

11 milyon TL tutarında yatırım

Yetkililer, izin verilmesi durumunda mahallede yapılacak olan 11 milyon TL'lik yatırımın detaylarını da açıkladı. Alınan bilgilere göre yatırım kapsamında mahalledeki 240 eski ağaç ve demir direk sökülerek yerine 350 adet beton direk dikilecek. Söz konusu direklere 320 adet armatür montajı yapılarak aydınlatma şebekesi kurulacak. Ayrıca yatırım kapsamında Eski hatlar kaldırılarak yerine 15 km izolasyonlu kablo ve 12 kilometre abone kablosu döşenecek. Bununla birlikte 900 metrelik orta gerilim şebekesi de yenilenecek.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Dicle, Çınar, Güvenlik, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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