Kacır, Diyarbakır'da Milli Teknoloji Atölyesi açtı, İHA üretiminde liderliği anlattı - Son Dakika
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Kacır, Diyarbakır'da Milli Teknoloji Atölyesi açtı, İHA üretiminde liderliği anlattı

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Kacır, Diyarbakır\'da Milli Teknoloji Atölyesi açtı, İHA üretiminde liderliği anlattı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını yaptı. Kacır, dünyada üretilen 100 İHA'nın 65'ten fazlasının Türkiye'de üretildiğini belirterek drone atölyeleriyle bu coşkunun gençlerle buluşacağını söyledi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 yarışma alanını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dicle Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün dünyada üretilen 100 İHA'nın 65'ten fazlası Türkiye'de geliştiriliyor, üretiliyor. Açık ara dünya lideri olduğumuz bir alan bu. İnşallah başlatacağımız drone atölyeleriyle bu coşku da genç arkadaşlarımızla çok daha etkin şekilde buluşmuş olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nca (T3 Vakfı) düzenlenen Diyarbakır TEKNOFEST 2026 yarışmalarını takip etmek üzere Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberindeki Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ile Dicle Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına katıldı.

Bakan Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, insanlık yolculuğunun başladığı coğrafyada, kadim medeniyet topraklarında olduklarını dile getirerek, Türkiye milli teknoloji hamlesi heyecanının 81 şehrinin tümüne TEKNOFEST kuşağıyla güçlü şekilde taşındığını söyledi.

Gençlerin TEKNOFEST'e yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Bakan Kacır, "Tüm şehirlerimizden genç arkadaşlarımızın ne kadar büyük bir heyecanla TEKNOFEST'e katıldıklarını bir kez daha büyük bir iftiharla müşahede ettik. Şimdi de 81 ilimizde hayata geçirmekte olduğumuz Milli Teknoloji Atölyelerinden birini Diyarbakır'da, bölgemizin parlayan yıldızı Dicle Üniversitesi'nde birlikte açacağız. İnanıyoruz ki Milli Teknoloji Atölyeleri, tıpkı Dene Yap Teknoloji Atölyeleri gibi genç arkadaşlarımızın milli teknoloji hamlesine öncülük etmesine, Türkiye'nin aydınlık ve tam bağımsız yarınlara yolculuğuna güçlü şekilde katılmalarına vesile olacak" diye konuştu.

"İHA ÜRETİMİNDE AÇIK ARA DÜNYA LİDERİYİZ"

Bakan Kacır, Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları (İHA) üretimindeki yerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın her daim ortaya koyduğu bir irade var. Türkiye'nin batısında ne varsa doğusunda, kuzeyinde ne varsa güneyinde o olacak. 81 şehrimiz topyekun Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Biz de bu iradeye katkı sunabilmek adına paydaşlarımızla birlikte bu adımları atıyor, bu projeleri hayata geçiriyoruz. Milli Teknoloji Atölyeleri 81 şehrimizin tümünde kuruluyor. Bu yıl sonu itibariyle 100 Milli Teknoloji Atölyesini üniversite kampüslerimize kazandırmış oluyoruz. Şimdi buralarda inşallah yine T3 Vakfımızla ve saha savunma, havacılık, uzay kümelenmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında drone eğitimlerine de başlayacağız. Malumunuz, Türkiye özellikle Selçuk Bayraktar Beyefendi'nin liderliğinde dünyanın en güçlü insansız hava aracı üreticisi oldu. Bugün dünyada üretilen 100 İHA'nın 65'ten fazlası Türkiye'de geliştiriliyor, üretiliyor. Açık ara dünya lideri olduğumuz bir alan bu. İnşallah başlatacağımız drone atölyeleriyle bu coşku da genç arkadaşlarımızla çok daha etkin şekilde buluşmuş olacak."

Kaynak: ANKA
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