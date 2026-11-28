Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Bilişim Vadisi'nin Fatih'te hizmet verecek olan Şeker Han Yazılım Okulu ve Girişim Ofisi düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji çağında bağımsızlığımızı, bayrağımızın dalgalandığı topraklar üzerindeki egemenliğimiz kadar dijital vatanımız üzerindeki hakimiyetimizle de birlikte düşünmeliyiz. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı nasıl kader olmaktan çıkardıysak, dijital vatanımızı da kendi gençlerimizin yazdığı kodlarla kararlı adımlarla hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde gençlerin yerli ve milli teknoloji üretimine öncülük etmesi, yazılım ve teknoloji alanında yetkinlik kazanması için kurulan Bilişim Vadisi'nin Fatih'teki yeni ofisi faaliyetlerine başladı. Fatih Sirkeci'de bulunan Tarihi Şeker Han, proje kapsamında Şeker Han Yazılım Okulu ve Girişim Ofisi'ne dönüştürüldü. Yapının alt katında yer alan Bizans dönemine ait tarihi kalıntıların da ilerleyen dönemde öğrencilerin ve ziyaretçilerin ziyaretine açılacağı belirtildi.

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program öncesinde Bakan Kacır ve beraberindeki protokol üyeleri, tarihi eserlerin bulunduğu alt katta incelemelerde bulundu.

'ŞEKER HAN'IN YÜZ YILLIK TARİHİNDE GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ'

Açılışta konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, Şeker Han'ın geçmişine dikkat çekerek, "Bilişim Vadisi Şeker Han Yazılım Okulu ve Girişim Ofisinin Açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün bizleri buluşturan Şeker Han, tam 1 asır önce Büyük Postane'nin hemen arkasında bir ticaret hanı olarak inşa edildi. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında tüccarlara kapılarını açan bu han, ilerleyen yıllarda Türkiye Şeker Fabrikaları'nın İstanbul bürosuna ev sahipliği yaptı. Şimdi Şeker Han'ın yüz yıllık tarihinde gençlerimizle birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Bilişim Vadisi Ekol 42 Yazılım Okulumuz, Vadi İstanbul'da başladığı eğitim yolculuğunu artık burada, Sirkeci'de sürdürüyor. Teknoloji girişimlerimize ev sahipliği yapacak GO Girişim Ofislerimizden biri de burada hayata geçiyor" dedi.

'TEKNOLOJİ ÇAĞINDA BAĞIMSIZLIĞIMIZI, DİJİTAL VATANIMIZ ÜZERİNDEKİ HAKİMİYETİMİZLE BİRLİKTE DÜŞÜNMELİYİZ'

Bakan Kacır, "Yeni dünyanın ekonomik düzeni kod satırlarıyla şekilleniyor. Bu alanda inşa edeceğimiz kapasite ve kabiliyeti yalnızca sağlayacağı ekonomik değer üzerinden okumak, meselenin sadece bir yüzünü görmek olur. Teknoloji çağında bağımsızlığımızı, bayrağımızın dalgalandığı topraklar üzerindeki egemenliğimiz kadar dijital vatanımız üzerindeki hakimiyetimizle de birlikte düşünmeliyiz. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı nasıl kader olmaktan çıkardıysak, dijital vatanımızı da kendi gençlerimizin yazdığı kodlarla kararlı adımları hep birlikte atacağız. Genç nüfusumuz, bu vizyonu ülkemizin dört bir yanında karşılığı olan bir teknoloji geliştirme seferberliğine dönüştürmek için en büyük imkanımızdır. İşte bu anlayışla, teknoloji üretme heyecanını toplumun bütün kesimlerine yaymak için 2018'den bu yana TEKNOFEST'ler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZE DÜNYA STANDARTLARINDA BİR YAZILIM EĞİTİMİNİN KAPISINI ARALIYORUZ'

Proje temelli ve akran öğrenmesine dayalı Ekol 42 modelinin detaylarını aktaran Bakan Kacır, "Klasik eğitim kalıplarının ötesine geçen, proje temelli, uygulama odaklı ve birbirinden öğrenmeyi esas alan öğrenme modelinin benimsendiği Ekol 42 Yazılım Okullarıyla da gençlerimize dünya standartlarında bir yazılım eğitiminin kapısını aralıyoruz. Dünyanın en saygın yazılım okulu ağlarından 42 Network'ün bir parçası olan yazılım okullarında gençlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki akranlarıyla eş müfredatı takip ediyor, üst düzey bir yazılım eğitimini ücretsiz alıyor. İki aşamalı eğitim modelimizin temel müfredatında gençlerimiz, bir problemi adım adım çözümleyip algoritmaya dökmeyi, yazdıkları kodu sınamayı ve teknik tercihlerini arkadaşlarına gerekçeleriyle açıklamayı öğreniyor. Her projede üstlendikleri sorumlulukla yazılımın temellerine hakim oluyor, ekip halinde çalışarak bir işi tasarımdan teslime kadar yürütme disiplini kazanıyorlar. İleri eğitim safhasında ise gençlerimiz, yapay zekadan siber güvenliğe, web teknolojilerinden oyun geliştirmeye kadar ilgi duydukları sahalarda uzmanlaşıyor, giderek daha karmaşık projeleri tasarlama ve hayata geçirme sorumluluğunu üstleniyorlar. İleri müfredata devam etmek isteyen öğrencilerimiz, zorunlu iş deneyimi kapsamında profesyonel ekiplerde görev alarak bir yazılımın kullanıcı ihtiyaçlarına göre nasıl tasarlandığını ve sahadan gelen talepler doğrultusunda nasıl geliştirildiğini bizzat tecrübe ediyor. Kısacası 42 okullarında öğrenmek ile üretmek arasında mesafe bulunmuyor. Yapay zeka çağında bu öğrenme daha da kıymetli" dedi.

'GENÇLERİMİZİN 222'Sİ OKULLARIMIZDAN MEZUN OLDU'

Bakan Kacır, "Böylesine nitelikli bir yazılım eğitimini 42 İstanbul ve 42 Kocaeli Yazılım Okullarımızda gençlerimize ücretsiz sunuyor, 16 yaşını doldurmuş herkese önceden yazılım deneyimi aramaksızın başvuru imkanı tanıyoruz. Gençlerimizin her iki okulumuza gösterdiği yoğun ilgi, proje geliştirerek öğrenmeyi esas alan bu eğitim modelinin ülkemizde önemli bir ihtiyaca cevap verdiğinin somut bir göstergesidir. Bugüne kadar 42 İstanbul ve 42 Kocaeli Yazılım Okulları'na 103 bin 661 başvuru aldık. Havuz Eğitimine katılan 10 bin 200 adayımız arasından 2 bin 578 gencimizi ana eğitime kabul ettik. Bugüne kadar 431 öğrencimiz temel müfredatı başarıyla tamamladı. Bu gençlerimizin 222'si okullarımızdan mezun oldu. 209'u ise yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik gibi alanlarda uzmanlaşmak üzere ileri müfredata devam ediyor. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız, okullarımızda edindikleri teknik birikim ve proje tecrübesiyle finans teknolojilerinden e-ticarete, sağlık teknolojilerinden oyun sektörüne kadar pek çok alanda yazılım geliştiren ekiplerde görev üstleniyor" diye konuştu.

'42 İSTANBUL ŞEHRİMİZİN KALBİNDE DAHA GENİŞ BİR YUVAYA KAVUŞUYOR'

Bakan Kacır, "42 İstanbul öğrencilerimiz bugüne kadar çalışmalarını Bilişim Vadimizin Vadi İstanbul'daki kampüsünde, aynı masa etrafında buluşarak ve birbirlerinin projelerine katkı sunarak yürüttüler. Her yıl artan ilgiye cevap vermek, gençlerimize daha geniş imkanlar ve şehrin her köşesinden kolayca ulaşabilecekleri bir öğrenme ortamı sunmak amacıyla 42 İstanbul, bugün Sirkeci'de, şehrimizin tam kalbinde, çok daha geniş bir yuvaya kavuşuyor. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. 42 İstanbul'un öğrencilerine sunduğu imkanlar yalnızca Şeker Han'da sunulan eğitimle sınırlı değildir. Sizlerin de yakından bildiği üzere, Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını, Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezlerinden birine dönüştürmek için harekete geçtik. İlk etabını hizmete aldığımız Terminal İstanbul'u, önümüzdeki tüm işlevleriyle faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZİ 20 ARALIK'A KADAR BU PROGRAMLARA BAŞVURMAYA DAVET EDİYORUM'

Bakan Kacır, konuşmasının sonunda Milli Teknoloji Uzmanlık Programları için gençlere şu çağrıyı yaptı:

"Bu vesileyle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Milli Teknoloji Akademimiz bünyesinde yürüttüğümüz Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarıyla, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin ve akademisyenlerimizin katkılarıyla stratejik teknoloji alanlarında uzmanlar yetiştiriyoruz. Çip tasarımı veya otonom sürüş teknolojileri alanında uzmanlaşmak isteyen gençlerimizi 20 Aralık'a kadar bu programlara başvurmaya davet ediyorum."