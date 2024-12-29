KADASK 2024'te 48 Etkinlik Düzenledi

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Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KADASK), 2024 yılında 48 farklı etkinlik gerçekleştirdi.

Hem doğa sporlarına olan ilgiyi artırmak hem de toplumsal fayda sağlayan projelere imza atmak için yola çıkan KADASK doğa sporlarının yanı sıra eğitim, kültür ve toplumsal dayanışma alanlarında da çalışmalar gerçekleştirdi.

KADASK'tan yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı boyunca Kastamonu'da Doğanyurt ilçesi dışındaki tüm ilçelerinde etkinlikler düzenledikleri belirtildi.

Toplamda 48 farklı etkinlik gerçekleştiren kulübün, yürüyüşler, tırmanışlar ve kanyon geçişleriyle doğa sporlarına olan ilgiyi artırmayı başardığı aktarılan açıklamada, Özellikle Horma ve Ersizlerdere Kanyonları'nda yapılan geçişler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Bu etkinlikler, Kastamonu'nun doğal güzelliklerini tanıtmak ve doğa sevgisini yaygınlaştırmak adına önemli bir adım oldu. Kulübün üye sayısı bu yıl önemli bir artış gösterdi. 2023 yılında 227 olan üye sayısı, 2024 yılında aramıza katılan 43 yeni üye ile birlikte toplamda 270 kişiye ulaştı. 2024 yılında toplam 97 başvuru alınırken, eğitimleri başarıyla tamamlayan 43 kişi kulübe üye olarak kabul edildi. Bu süreç, KADASK'ın üyelikte kaliteyi ön planda tuttuğunu ve doğa sporlarına olan ilgiyi artırma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı." ifadelerine yer verildi.

KADASK, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde Türkiye Dağcılık Federasyonu Kastamonu İl Temsilciliği ile iş birliği yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dört gün süren yürüyüşe Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 300 kişi ve 100'e yakın KADASK üyesi katıldı. KADASK ayrıca, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile iş birliği içinde önemli çalışmalara imza attı. Kulüpten 7 üye, federasyon tarafından düzenlenen dağcılık yaz temel eğitimine katılarak sertifikalarını aldı. Kulüp bünyesinde bir Arama-Kurtarma Ekibi kuruldu. AFAD tarafından verilen eğitimler sonucunda 30 kulüp üyesi AFAD gönüllüsü oldu ve gönüllü ekip icap görevine başladı. Ayrıca, 50 üye ilk yardım sertifikası alarak acil durumlara daha bilinçli bir şekilde müdahale edebilme yetkinliğine ulaştı. Abdurrahman Paşa Lisesi öğrencilerine dağcılık ve yürüyüş teknikleri eğitimi verdik."

Kültürel çalışmalara da ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, "Kültürel değerleri yaşatmak amacıyla kendi bünyesinde Kastamonu Sepetçioğlu Folklor Ekibi kurdu. Bu ekiple kulüp içinde yöresel kültür ve doğa sporları kültürünün iç içe geçtiği bir ortam oluşturuldu. Son olarak, KADASK uluslararası iş birlikleri için de önemli bir adım attı. Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı çağrısı kapsamında bir proje hazırlayarak başvuruda bulundu. KADASK bu projeyle, Arama-Kurtarma Aracı ve Ekipmanları destekleyen bir altyapı oluşturmayı hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kulübün 2025 yılında daha fazla etkinlik yapmayı planladığı vurgulandı.