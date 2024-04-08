KADEM, depremzedelere \'Bayram Karavanı\'yla ikramlarda bulunacak

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Kahramanmaraş ve Hatay'da konteyner kentlerde kalan depremzedelere "Bayram Karavanı"yla ikramlarda bulunacak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede görev alan KADEM, Ramazan Bayramı'nda da Kahramanmaraş ve Hatay'da olacak.
Vakfın hayata geçirdiği "Bayram Karavanı", bayramın ilk gününde Kahramanmaraş Baykar Konteyner Kent'ini, ikinci gününde Hatay Üsküdar Konteyner Kent'ini ziyaret edecek.
Karavanla depremzedelere çay, kahve ve çikolata ikram edilecek.
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