Kademeli Emeklilik Çağrısı

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(ANKARA) - Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, "Kademeli emeklilik düzenlemesi derhal yasalaşmalı ve bir günle 17-20 yıl kaybeden vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmelidir" dedi.

EMADDER üyeleri, Ulus Atatürk heykeli önünde kademeli emeklilik hakkına yönelik basın açıklaması yaptı.

"Hak hukuk kademe", "Vur vur inlesin kademe gelsin" sloganları atan gruptakilere, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve bazı siyasiler de destek verdi.

Gruptakiler adına konuşan EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, şunları kaydetti:

"Bugün burada, büyük bir adaletsizliğe, vicdanları yaralayan bir hukuksuzluğa dikkat çekmek için toplandık. Çünkü biz, emeklilikte adalet isteyen milyonlarca vatandaşın sesi, yaşadığı mağduriyetin tek temsilcisiyiz. 7438 sayılı EYT yasası çıktı, ancak EYT düzenlemesinin ardından yeni bir adaletsizlik doğdu. 9.9.1999 ve sonrası işe girenler 1 gün 1ay 1 yıl işe geç girmenin bedelini tam 17 ila 20 yıl kaybederek ödüyor. Bu, hiçbir mantıkla, hiçbir hukuk normuyla, hiçbir vicdanla açıklanamaz. Düşünün ki, iki kişi aynı işyerinde, aynı gün işe girmeyi bekliyor. Biri sabah sigortalı oluyor ve emekli olabiliyor, diğeri akşam sigortalı yapılıyor ve girişi sabaha kaldığı için tam 20 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bu sadece bir tarihle belirlenen haksız bir ayrım değil, aynı zamanda milyonlarca insanın hayatını, geleceğini ve hayallerini etkileyen bir sistem sorunudur. Emeklilik bir günle bir tarih ile ölçülemez. Biz, yıllarca çalışarak alın teri döken milyonlarca vatandaşın hakkını savunuyoruz. Biz, bir günle 17-20 yıl emeklilik kaybına uğrayan milyonların sesi olmak için buradayız."

"Bir günle yıllarını kaybeden insanların adalet çığlığına kulak verin"

Bu adaletsizliğin son bulmasını istediklerini dile getiren Uğurlu, şöyle devam etti:

"Bir gün yüzünden 17 ila 20 yıl kaybettirmek, hangi hukuk devletinde kabul edilebilir? EYT ile düzeltilen bir yanlışın yerine yeni bir mağduriyet yaratmak nasıl açıklanabilir? 8.9.1999 ve öncesi bu ülkenin vatandaşı da 9.9.1999 sonrası Uganda vatandaşı mı, 2'nci sınıf vatandaş mı? Kademeli emeklilik düzenlemesi derhal yasalaşmalı ve bir günle 17-20 yıl kaybeden vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmelidir. Biz, hakkımız olanı istiyoruz. Lütuf yada kıyak değil. Biz, çalışma hayatında adil bir sistem talep ediyoruz. Biz, hiçbir vatandaşın yıllarca mağdur olmasını kabul etmiyoruz. Sayın Bakan, yıllardır bu ülkenin işçileri, emekçileri alın teri döküyor. Biz burada adalet için mücadele ederken siz hangi çözümü üretiyorsunuz? Bu mağduriyeti görmüyor musunuz? Bir günle 17-20 yıl kaybeden insanlara ne söyleyeceksiniz? Masaya oturup çözüm üretmek yerine, sessiz kalarak, görmezden gelerek bu adaletsizliği büyütüyorsunuz. İnsanların umutlarını söndürmeyin, hayatlarını karartmayın. Gündemi yapay tartışmalarla değiştirmek yerine, halkın gerçek sorunlarını çözün. Bir günle yıllarını kaybeden insanların adalet çığlığına kulak verin. Kademeli emeklilik düzenlemesini çıkarın, adaleti sağlayın. Milyonlarca insanın mağduriyetini görmezden gelmeyin. Çalışanların geleceğini bir takvim gününe mahküm etmeyin. Kademeli emeklilik yasası bir an önce çıkarılmalıdır."