İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekaleli çocukları ve ailelerini 'Efsane Dinazorlar' gösterisiyle buluşturdu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekaleli çocukları ve ailelerini 'Efsane Dinazorlar' gösterisiyle buluşturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekaleli çocukları ve ailelerini \'Efsane Dinazorlar\' gösterisiyle buluşturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekaleli çocukları ve ailelerini büyük ilgi gören “Efsane Dinazorlar” gösterisi ile buluşturdu. Canlı dinozor kuklalarıyla gerçekleştirilen etkinlikte dinozorların dünyasını keşfeden çocuklar doyasıya eğlendi.

21.07.2024 12:32  Güncelleme: 13:49
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekaleli çocukları ve ailelerini büyük ilgi gören "Efsane Dinazorlar" gösterisi ile buluşturdu. Canlı dinozor kuklalarıyla gerçekleştirilen etkinlikte dinozorların dünyasını keşfeden çocuklar doyasıya eğlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadifekale Toplum Dayanışma Merkezi'ne kayıtlı çocukların yaz tatilini renklendiren Büyükşehir Belediyesi, 24 çocuğu "Efsane Dinozorlar" gösterisine götürdü. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda canlı dinozor kuklalarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar 252 milyon yıl önce başlayan ve 66 milyon yıl önce sona eren mezozoik döneme eğlenceli bir yolculuk yaptı. Görsel efektler ve canlı performanslarla renklenen gösteriyi büyük bir heyacanla takip eden çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

"Çocuklarımız çok mutlu oldu"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadifekale Toplum Dayanışma Merkezi'nde görevli sosyolog Elif Gökçen, "Merkezimize kayıtlı 14 yetişkin ve 24 çocuğumuzla Efsane Dinozorlar gösterisini seyrettik. Amacımız çocuklarımızın yaz tatilini en güzel şekilde geçirmesi ve sosyalleşmesi. Çok keyifli bir gün geçirdiler. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizleri de çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekaleli çocukları ve ailelerini 'Efsane Dinazorlar' gösterisiyle buluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekaleli çocukları ve ailelerini 'Efsane Dinazorlar' gösterisiyle buluşturdu - Son Dakika
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