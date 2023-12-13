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Kadıköy'de 12 taksi şoförüne 16 bin 232 lira ceza - Son Dakika
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Kadıköy'de 12 taksi şoförüne 16 bin 232 lira ceza

Kadıköy'de yapılan taksi denetiminde 12 taksi şoförüne toplam 16 bin 232 lira para cezası uygulandı. Plakası takılı olmadığı için ceza yazılan bir taksiciye, denetim noktasına gelen yolcuyu almadığı için de 4 bin 64 lira ceza yazıldı ve 10 gün trafikten menedildi. Cezaları alan taksici, tepki göstererek 'En kolay cezayı bize yazıyorlar zaten' dedi.

Kadıköy\'de 12 taksi şoförüne 16 bin 232 lira ceza
13.12.2023 - 10:21,  Güncelleme: 10:28
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KADIKÖY'DE gerçekleştirilen taksi denetiminde 12 taksi şoförüne toplam 16 bin 232 lira para cezası uygulandı. Plakası takılı olmadığı için ceza yazılan taksi şoförüne, denetim noktasına gelen yolcuyu almadığı için de 4 bin 64 lira ceza yazıldı ve 10 gün trafikten menedildi. Ceza yazılan taksici, "Şaka gibi. En kolay cezayı bize yazıyorlar zaten" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı. 3 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan bin 308 lira, 5 taksi şoförüne muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 4 bin 755 lira, belediyeden çalışma ruhsatı almadan yolcu taşıyan 2 taksi şoförüne 8 bin 128 lira, plakası monte edilmesi gereken yerin dışında takılı olan bir taksiciye 370 lira ve başka bir taksiciye ise bin 671 olmak üzere toplam 16 bin 232 lira ceza yazıldı.

Denetimde ön plakası takılı olmadığı için ceza yazılan taksi şoförü, "Şaka gibi. En kolay cezayı bize yazıyorlar zaten" diyerek polislere tepki gösterdi. Aynı şoföre kısa süre sonra da denetim noktasına gelen yolcuyu seçerek aracına almadığı için 4 bin 64 lira ceza yazıldı ve 10 gün trafikten menedildi.

Kaynak: DHA
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Kadıköy, Ceza, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de 12 taksi şoförüne 16 bin 232 lira ceza - Son Dakika
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