Kadıköy\'de Bıçaklı Saldırı: İtalyan Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti

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Gülseren KARAPINAR-Uğur GÜLBOY/İSTANBUL, - KADIKÖY'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken, Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi, tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Minguzzi'nin cenazesi, bugün ikindi namazı sonrasında Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, Şef Danilo Zanna, aile yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

'KİMSEYE ZARARI OLMAYAN BİR ÇOCUKTU'

Ailenin yakınlarından Yasemin Meriç, " Saray'da oturuyorduk. Orada doğdu büyüdü zaten. Elimizde büyüdü oğlumuz. Yani bana hep, 'Teyze' derdi. Ben manevi teyzesiyim oğlumun. İyi bir çocuktu. İyi bir aile. Anne, baba desen herkes. Çok efendi bir çocuktu. Kimseye zararı olmayan bir çocuktu. Saygısızlığı asla olmayan bir çocuktu" dedi.

'BİZ BİR AHMET KAYBETTİK AMA BAŞKA BİR AHMET DAHA KAYBOLMASIN'

Cenazeye katılan Kaykay Federasyonu Milli Takım Antrenörü Tuncay Koçal ise, "İyi bir kaykaycıydı. Böyle bir ülkede, yani iyi bir kaykaycı olmak bayağı bir emek isteyen bir şey. Aynı zamanda üç dil bildiğini biliyorum. Başka yetenekleri de var. Hani çocuklar içinden en özellerinden birini kaybettik diyebilirim." şeklinde konuştu.