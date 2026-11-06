Kadıköy'de dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli saati alıp kaçtı - Son Dakika
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Kadıköy'de dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli saati alıp kaçtı

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Kadıköy\'de dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli saati alıp kaçtı
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Kadıköy\'de dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli saati alıp kaçtı
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Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Vitrindeki saatleri inceleyen şüpheli, iş yeri sahibinin anlık dalgınlığından faydalanarak saati alıp kaçtı; durum güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı ve polis inceleme başlattı.

KADIKÖY'de bir dükkanın ön vitrininden inceleme bahanesiyle aldığı saatle kaçan şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanın önüne gelen şüpheli, vitrindeki saatleri incelemeye başladı. Bir süre sonra gözüne kestirdiği saati eline alan kişi, iş yeri sahibinin anlık dalgınlığından faydalanarak saatle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra saatin yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibi, durumu anlayınca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin saati alarak hızla uzaklaştığı net bir şekilde görüldü. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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