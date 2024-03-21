Kadıköy'de Göçmen Hakları İçin Eylem Yapıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de Göçmen Hakları İçin Eylem Yapıldı

Kadıköy\'de Göçmen Hakları İçin Eylem Yapıldı

Kadıköy'de Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi ve Hepimiz Göçmeniz Platformu üyeleri, Uluslararası Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Günü dolayısıyla eylem düzenledi. Eylemde, göçmenlere özgürlük ve ırkçılığa karşı somut politikaların hayata geçirilmesi talep edildi.

21.03.2024 22:03  Güncelleme: 22:03
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Kadıköy'de bir grup, "göçmenlerin haklarının tanınması ve ayrımcılığa karşı somut politikaların hayata geçirilmesi" talebiyle eylem yaptı.

21 Mart Uluslararası Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Süreyya Operası önünde toplanan Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi ile Hepimiz Göçmeniz Platformu üyeleri, "Göçmenlere özgürlük, ırkçılığa dur de" ve Birlikte yaşamak istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi adına açıklama yapan Gülyeter Aktepe, öncelikle on yıllardır ırk ayrımına dayalı apartheid rejiminde yaşamak zorunda bırakılan, milyonlarcası topraklarından zorla sürülerek kamplarda yaşamaya veya göç etmeye zorlanan, hiçbir koşulda mücadeleden vazgeçmeyen Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

Aktepe, Çanakkale Eceabat açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 7'si çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "BM Uluslararası Göç Örgütü, Orta ve Doğu Akdeniz'de Ocak 2024'te insanca bir yaşama kavuşabilmek için yollara düşenlerden 100'ünün boğulduğunu ya da kaybolduğunu açıkladı. 2023, maalesef en ölümcül yıl olarak tarihe geçti. Geçen yıl 3 binden fazla göçmen Akdeniz'de öldü." diye konuştu.

Hepimiz Göçmeniz Platformu adına konuşan Meltem Oral ise sığınma ve ilticanın temel hak olduğunu vurgulamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sınır güvenliği adı altında yürütülen politikalar göçmenlerin tehlikeli ve ölümcül göç yollarına mecbur kalmasına neden oluyor. Göçmenlerin haklarının tanınmasını ve ayrımcılığa, ırkçılığa karşı somut politikaların hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

Gruptakiler açıklamaların ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Göçmen Hakları İçin Eylem Yapıldı - Son Dakika

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