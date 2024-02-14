Kuryelerin Ayrımcılığa Uğradığı İddiası Kadıköy'de Gündem Oldu - Son Dakika
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Kuryelerin Ayrımcılığa Uğradığı İddiası Kadıköy'de Gündem Oldu

Kuryelerin Ayrımcılığa Uğradığı İddiası Kadıköy\'de Gündem Oldu

Kadıköy'de bulunan bir sitede, kuryelerin bina sakinlerinin kullandığı asansör yerine ayrı bir asansöre yönlendirildiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme gelen olay, tepkilere neden oldu. Avukatlar ise bu durumun ayrımcılık olduğunu belirterek Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na başvurulması gerektiğini söyledi.

14.02.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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Feridun AÇIKGÖZ/ KADIKÖY'de bulunan bir sitede, kuryelerin girişte güvenlik tarafından uyarılarak bina sakinlerinin kullandığı asansörden ayrı bir asansöre yönlendirildiği öne sürüldü. Siteye sipariş götüren bir kurye, ayrımcılık yaşandığını ifade ederek "Kuryeler için asansör yapmışlar, bir de içine hava filtresi takmışlar. Herhalde kuryelerin mikrobu bina sakinlerine geçmesin diye. Bu asansör bir de yavaş gidiyor, insanların bindiği diğer asansör daha hızlı gidiyor. Bildiğin böyle sekizinci sınıf insan muamelesi" cümleleriyle video çekip sosyal medyada paylaşım yaparak tepki gösterdi. Siteye sipariş götüren kurye Mahmut Baştaş, "Kurye ile site sakinin bindiği asansör ayrı. Büyük tarzda kullanışlı bir asansör. Normal insanların kullandığı farklı, kuryelerin ya da çalışmak için gelenlerin asansörü farklı" dedi. Durumun hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Iyaz Çimen, "Anayasamız eşitliği temel alarak, kişilerin dini, cinsi, ırkıyla ilgili ayrım yapılamayacağını bize söylüyor. Bu noktada toplum içerisinde de sizler insanları herhangi şekilde işi, mesleğiyle insanı ayrımcılığa maruz bırakırsanız ki buradaki asansör kullanımı da aynı şekilde bir ayrımcılık olarak karşımıza çıkmakta. Bununla ilgili, Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun yaptırımları söz konusu olabilir" dedi. Site yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Kadıköy'de bulunan 'Kalamış Rezidans' isimli bir sitede, sipariş getiren kuryelerin güvenlik görevlisi tarafından uyarılarak bina sakinlerinin kullandığı asansörden ayrı bir asansöre yönlendirildiği iddia edildi. Site yönetimi talimatıyla uygulandığı iddia edilen uygulama; siteye sipariş götüren bir kuryenin sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı. Paylaşım, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"SEKİZİNCİ SINIF İNSAN MUAMELESİ"

Sosyal medyadaki paylaşımı yapan kurye, asansörün içinde çektiği videoda, "Kuryeler için asansör yapmışlar, bir de içine hava filtresi takmışlar. Herhalde kuryelerin mikrobu bina sakinlerine geçmesin diye. Bu asansör bir de yavaş gidiyor, insanların bindiği diğer asansör daha hızlı gidiyor. Bildiğin böyle sekizinci sınıf insan muamelesi" ifadelerini kullandı.

"NORMAL İNSANLARIN KULLANDIĞI ASANSÖR FARKLI"

Siteye sipariş bıraktığı görülen kurye Mahmut Baştaş, "Kurye ile site sakinin bindiği asansör ayrı. Büyük tarzda kullanışlı bir asansör, normal insanların kullandığı farklı, kuryelerin, çalışmak için gelenlerin asansörü farklı" şeklinde konuştu.

"AYRIMCILIK OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAKTA"

Durumun hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Iyaz Çimen, "Anayasamız eşitliği temel alarak, kişilerin dini, cinsi, ırkıyla ilgili ayrım yapılamayacağını bize söylüyor. Bu noktada toplum içerisinde de sizler insanları herhangi şekilde işi, mesleğiyle insanı ayrımcılığa maruz bırakırsanız ki buradaki asansör kullanımı da aynı şekilde bir ayrımcılık olarak karşımıza çıkmakta. Bununla ilgili, Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun yaptırımları söz konusu olabilir. Bu yaptırımlar tabi ki nitelik olarak idari para cezası niteliğinde olduğundan bir suç teşkil etmemekle birlikte kabahat olarak isimlendirilmekte, karşılığında da kurumun kesmiş olduğu idari para cezalarının uygulanması söz konusu olabilecektir." dedi.

"AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN KİŞİLER İNSAN HAKLARI KURUMU'NA BAŞVURU YAPMALI"

Çimen, "Ayrımcılığa maruz kalan kişilerin, kuruma başvuru yapmaları, akabinde kurumun gerçekleştirebileceği idari soruşturması neticesinde bahsettiğimiz cezai müeyyidenin uygulanabileceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Kadıköy, İnsan Hakları, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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