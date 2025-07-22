Kadıköy'de kontrolden çıkan motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, sürücü ile arkasındaki yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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