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Kadıköy'de motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'de motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Kadıköy, Caddebostan'da meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nazan Burcu Soyyer'in ailesi, kazanın motosiklet ile otomobilin yarışması sonucu gerçekleştiğini iddia etmişti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ise 15 gün sonra ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin kaldırıma savrulduğu ve 4 kişiye çarptığı anlar yer alıyor.

26.12.2023 - 09:48,
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KADIKÖY Caddebostan'da, 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Soyyer'in ailesi motosiklet ile otomobilin yarıştığını iddia ederek, bunu ispatlamak için görgü tanıklarından yardım istemişti.
Kadıköy, Caddebostan'da 10 Aralık Pazar günü otomobilin çarpmasıyla bir motosiklet kaldırıma savruldu, 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. Motosikletli serbest bırakılırken, otomobilin sürücüsü ise tutuklandı. Motosiklet ile otomobilin yarıştığı sırada kazanın gerçekleştiğini iddia eden Soyyer'in ailesi, bunu ispatlamak için iz peşine düşmüştü. Aile, kazayı net gören güvenlik kamerası olmadığı için görgü tanığı aramaya başlamış ve bunun için de sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Aile, motosiklet sürücüsünün de hatalı olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istemişti.
GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
Olayın üstünden 15 gün geçtikten sonra kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin sürüklenerek geldiği ve kaldırımdaki 4 kişiye çarptığı anlar görülüyor. Kaldırımdakiler metrelerce sürüklenirken, motosikletin arkasından gelen bir otomobil ise yavaşlıyor.

Kadıköy\'de motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kadıköy'de motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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