Kadıköy\'de Öğretmenler Günü Konseri

(İSTANBUL)- Kadıköy'de görev yapan ve Kadıköy Belediyesi'nde çalışan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen Eda ve Metin Özülkü konseriyle kutladı. Konserde öğretmenleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Onlar, bireylerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda karakterlerini de şekillendiren, öğretmenler topluma faydalı bireyler yetiştiren kahramanlardır" dedi.

Kadıköy Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir konserle kutladı. Eda ve Metin Özülkü'nün sahne aldığı geceye, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve eşi Nihal Kösedağı, oyuncu ve yazar İclal Aydın katıldı. Konser öncesi tüm öğretmenlere İclal Aydın'ın "Salkım Sokak No: 3" kitabı hediye edildi.

"Onlar, sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda birer rehber, birer liderdir"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, konser öncesinde yaptığı konuşmada öğretmenlerin toplumdaki önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Bugün, ülkemizin geleceğini şekillendiren, gençlerimizin hayatlarına dokunan, emekleriyle toplumumuzu aydınlatan çok değerli öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için toplandık. Öğretmenler, bir toplumun en değerli yapı taşlarıdır. Onlar, sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda birer rehber, birer liderdir. Her gün, sınıflarında, geleceğimizin teminatı olan çocuklara sadece ders vermekle kalmaz, aynı zamanda onlara insanlık değerlerini, doğruluğu, adaleti ve sevgiyi de öğretirler. Bir öğretmenin, öğrencisinin hayatına dokunarak ona ilham verdiği her an, bu toplumun daha aydınlık bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlar.

"Öğretmenlerimizin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Onların fedakarlığı, sabrı ve azmi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmuştur. Onlar, bireylerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda karakterlerini de şekillendiren, öğretmenler topluma faydalı bireyler yetiştiren kahramanlardır. Öğretmenlerimizin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması, öğrencilerimizin daha sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim altyapısını güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eserinizi olacaktır.' sözünün ışığında, öğretmenlerimizin bu ülkenin en değerli mimarları olduğunu bir kez daha vurguluyor, her birini saygıyla selamlıyorum. Bugün ve her gün öğretmenlerimizin yanındayız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."