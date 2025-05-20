Kadıköy'de Taraftar Kavgasında Silahla Yaralama

Kadıköy'de, Galatasaray taraftarını silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı'nda dün Galatasaray taraftarı S.O'nun (46) silahla yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubunun Galatasaray flaması açık vaziyette alkol aldıkları, bir kişinin de buna tepki göstermesi üzerine arbede yaşandığı, bu sırada şüphelinin silahla önce havaya 6-7 el ateş ettiği, ardından S.O'yu (46) yaraladığı anlaşıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A'nın (24) kullandığı aracı Üsküdar'da dar alan uygulamasıyla tespit eden ekipler, araçta yaptıkları aramada zanlının kullandığı silahı ele geçirdi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 8 adresi kontrol eden ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılıkça ifadesi alınan şüpheli M.A. "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli hakimlikteki ifadesinde, yürürken 10 kişilik bir grupla karşılaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçerken hepsi bana baktı ve gözlerini benden çevirmediler. Aracıma döndüğüm vakit önüme alkol şişesi benzerinde bir şey attılar. Bu şahıslar, ben oturunca yine bana bakmaya başladılar. 'Ne yapıyorsunuz' dediğimde de bana alkol fırlattılar. Üzerimden uzaklaşmalarını istedim. Küfür ve sataşma gerçekleşmedi. İçlerinden birinin elinde bıçak vardı. Ben de belimden silah çıkarıp havaya ateş açtım ve yine gelmeye devam ettikleri vakit yere ateş açıp kaçmaya başladım. Şahıslar alkollüydü. 2 kişi de bıçak vardı. Ben tektim onlar sayı olarak kalabalıktı. Benim suç işleme kastım yoktu. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."

Hakim, şüpheli M.A'nın tutuklanmasına karar verdi.