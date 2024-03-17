Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker Küçükçekmece'ye demirletildi - Son Dakika
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Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker Küçükçekmece'ye demirletildi

Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker Küçükçekmece\'ye demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İtalya'dan Rusya'ya seyir halinde olan 'SW CAP FERRAT 1' isimli 183 metre boyundaki tanker, Fenerbahçe açıklarında makine arızası yaşadıktan sonra kılavuz kaptan ve Kurtarma-11 römorkörü eşliğinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

17.03.2024 03:35  Güncelleme: 03:35
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Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker kurtarılarak Küçükçekmece'ye demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İtalya'dan Rusya'ya seyir halindeyken Fenerbahçe açıklarında makine arızası yapan 'SW CAP FERRAT 1' isimli 183 metre boyundaki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker Küçükçekmece'ye demirletildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker Küçükçekmece'ye demirletildi - Son Dakika
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