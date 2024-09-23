Kadıköy Plak Günleri 8. Kez Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Kadıköy Plak Günleri 8. Kez Kapılarını Açtı

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği 8. Kadıköy Plak Günleri, Kalamış Atatürk Parkı'nda plak severleri bir araya getirdi. Söyleşiler, imza günleri ve DJ performansları ile rengarenk bir festival ortamı oluştu.

23.09.2024 14:13
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, Kalamış Atatürk Parkı'nda plak severlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül günlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nda plak severlerle buluştu. İstanbul'un önemli plak dükkanlarını, plak koleksiyonerlerini buluşturan Kadıköy Belediyesi, iki gün boyunca söyleşiler, imza günleri ve DJ performanslarına da ev sahipliği yaptı.

Radyo programcısı Osmantan Erkır'ın moderatörlüğünde plak günlerinin ilk söyleşisini gerçekleştiren yazar ve plak koleksiyoneri Gökhan Akçura, "Plak olayının böylesine güçlü olarak ele alınması ve katılımın bu denli yoğun olması bence çok hoş bir şey. Türkiye'de daha önceki yıllarda ufak tefek böyle plak günlerini mekanlarda yapardık ama bu kadar geniş, bu kadar güçlü olmuyordu hiçbiri. O yüzden benim için çok keyifliydi. Söyleşim de gayet güzel geçti" diye konuştu.

Kadıköy Plak Günleri'nin ikinci günü ise müzik yazarı Murat Beşer'in moderatörlüğünde "Yerli ve Milli Bir Prog-Rock Hikayesi: Paralel" başlıklı söyleşi etkinliği gerçekleşti. Konuşmacılar arasında ise Paralel grubunun üyelerinden Eril Tekeli, Koray Diker ve Cihan Solak yer aldı. Grup üyelerinden Koray Diker, "Ortam şahane, muhteşem bir ortam. Çok beğendim kendimi rüyada gibi hissediyorum." derken, Erin Tekeli "Ortam çok güzel mekan çok güzel, hava çok güzel insanlar çok güzel" dedi.

Kadıköy Plak Günleri'ne Eskişehir'den gelen Halim Yüksel, "Kadıköy Plak Günleri'ne ilk defa geliyorum, daha önce Hollanda'da da plak festivallerine gitmiştim. Burayı çok beğendim oldukça yeterli, birkaç plak aldım. Festivali geçen yıl haberlere çıkınca öğrendim, bu yıl sosyal medyadan takip ettim" ifadelerini kullandı.

Bostancı mahallesinden gelen Gülin Acar, "Festival ortamı çok güzel, dört yıldır geliyorum. Bugün bir tane ikinci el 'Dirty Dancing' plağı aldım. Bu yıl festivalin Kalamış Parkı'nda olması çok güzel, daha önce belediyenin konserlerine de gelmiştim. Ortam çok güzel, deniz çok güzel" dedi.

Yıllardır yurt dışındaki plak fuarlarına gittiğini söyleyen Rainbow 45 Plak dükkanının sahibi Salih Karagöz, "Yıllardır özlemimdi benim, Türkiye'de İstanbul'da güzel İstanbul'umuzda böyle plak fuarlarının olması. Kadıköy Belediyesi sağ olsun bu işe el attı, vizyonu çok gelişmiş. İnşallah çocuklarımız 18'incisini, 28'incisini görür" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Plak Günleri 8. Kez Kapılarını Açtı - Son Dakika

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