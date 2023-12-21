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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında Arıza - Son Dakika
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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında Arıza

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki bir araçta meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 45 dakika araçlarda kalan vatandaşlar isyan etti. Arızalı aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında Arıza
21.12.2023 - 22:27,  Güncelleme: 22:29
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KADIKÖY- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki bir araçta meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 45 dakika araçlarda kalan vatandaşlar isyan etti. Arızalı aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında sefer yapan araçta 18.00 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Arıza nedeniyle bazı araçlar hat üzerinde kaldı. Durakta ve araçta kalan yolcular yaşananlara tepki gösterdi. Arıza yapan aracın, yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından çekilmesiyle seferler normale döndü.

YOLCULARTAN ANONSA TEPKİ

Yaşanan arıza nedeniyle araçlarda kalan yolcular tepki gösterdi. Yaşanan arızayla ilgili araçlarda yapılan açıklamada yolcuların sakin olması istendi. Anonsa sinirlenen yolcular, "Ne sakin olması? Kapıları aç bari hava alamıyoruz burada. Yarım saat oldu" diyerek tepki gösterdi. Metro İstanbul'dan da arızayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bir aracımızda meydana gelen arıza nedeniyle seferlerimizde gecikme yaşanmış olup, arızalı aracın bölgeden alınmasıyla seferlerimiz normale dönmüştür. İyi akşamlar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA
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