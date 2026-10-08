Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti - Son Dakika
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Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti

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Kadıköy\'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
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İstanbul Kadıköy'de 29 yaşındaki F.Ü., cadde ortasında tabancayla havaya 6 el ateş açtıktan sonra yaşamına son verme girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, uzun süren bir müdahaleye gerek kalmadan şahsı ikna ederek silahını bırakmasını sağladı. Olayda yaralanan olmazken, gözaltına alınan F.Ü.'nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bu girişimde bulunduğu öğrenildi.

Kadıköy'de silah seslerinin yükseldiği caddede polis ekipleri harekete geçti. Havaya ateş açan 29 yaşındaki F.Ü., ekiplerin ikna çalışması sonucunda silahını bırakarak teslim oldu.

CADDE ORTASINDA 6 EL ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki F.Ü., cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtı. Silah seslerinin ardından olay yerine polis ekiplerinin gönderilmesi için ihbarda bulunuldu. F.Ü. ise havaya ateş açmasının ardından yaşamına son verme girişiminde bulundu.

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! <a class='keyword-sd' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a> son anda ikna etti

POLİS EKİPLERİ İKNA ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ekipleri, F.Ü.'nün kendisine veya çevresindeki kişilere zarar vermemesi için ikna çalışmalarına başladı. Ekipler, şahsın silahını bırakmasını ve güvenli şekilde teslim olmasını sağlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Polislerin yürüttüğü ikna çalışması sonuç verdi. F.Ü., kendisine zarar vermeden silahını bırakarak teslim oldu. Olayın herhangi bir yaralanma yaşanmadan sona ermesiyle birlikte polis ekipleri şüpheli hakkında işlem başlattı.

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti

EŞİYLE YAŞADIĞI SORUNLAR NEDENİYLE GİRİŞİMDE BULUNMUŞ

Olayın ardından F.Ü.'nün yaşamına son verme girişiminin nedenine ilişkin de bilgi edinildi. 29 yaşındaki şahsın, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bu girişimde bulunduğu öğrenildi. Ancak aile içinde yaşanan anlaşmazlığın ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren olayda F.Ü. kendisine zarar vermedi.

TABANCAYA EL KONULDU, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, F.Ü.'nün teslim olmasının ardından olayda kullanılan tabancaya el koydu. Havaya 6 el ateş açan F.Ü. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
Kaynak: DHA
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