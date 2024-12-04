Kadın Ambulans Şoförleri İstanbul\'da Hayat Kurtarıyor

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İstanbul'un yoğun trafiğinde, bir dakikanın bile hayat kurtardığı anlarda direksiyon başında görev yapan kadın ambulans şoförleri, her gün onlarca insanın hayata bağlanmasına vesile oluyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan kadın şoförler, yalnızca zamana değil, toplumsal ön yargılara karşı da mücadele veriyor.

Gecesi gündüzüne karışan mesailerde görev yapan sürücüler, hız ve hassasiyeti bir araya getirerek her gün onlarca insanın hayatına dokunuyor.

Hem direksiyon başında ustalıklarını konuşturan hem de sağlık ekiplerini en hızlı şekilde olay yerine ulaştıran kadın sürücüler, erkeklerin egemen olduğu meslekte de fark yaratıyor.

"Yandan geçen sürücülerden bazıları tebrik ediyor, alkışlıyor"

Ambulans sürücüsü 37 yaşındaki Ümmühan Kocabay, AA muhabirine, 2007'den beri 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde acil tıp teknisyenliği yaptığını söyledi.

Kocabay, vatandaşlara ve kurumuna daha iyi hizmet verebilmek için 5 yıldır ambulans şoförü olarak çalıştığını kaydetti.

Mesleğini çok sevdiğini belirten Kocabay, "Bir kadın olarak her alanda olduğumuzu insanlara gösterebilmek gurur verici. İstanbul trafiğinde zor bu mesleği yapabilmek ama biraz cesaret ile öz güven isteyen bir iş. Ben hem sağlıkçı hem sürücü olarak bu işi yapmaktan gurur duyuyorum. Kadınların her alanda ne kadar güçlü, ne kadar yetenekli ve becerikli olduğunun göstergesi." dedi.

İnsanların trafikte kadın ambulans sürücüsü gördüğünde şaşırdığını anlatan Kocabay, "Özellikle yaşlı teyzeler, amcalar şaşırıyor. Yani olumlu olumsuz tepkiler alabiliyoruz ama daha çok tepkiler olumlu yönde. Vatandaşlarımız bu konuda bizi destekliyor, elinden geldiği kadar bize yol vermeye gayret ediyor. Yandan geçen sürücülerden bazıları tebrik ediyor, alkışlıyor, takdir ediyor." ifadelerini kullandı.

"Annem en büyük destekçim oldu"

Kocabay, insanların hayatlarına dokunmanın önemli olduğunu söyledi.

Mesleğe ilk başladığında ailesinin endişeli olduğunu dile getiren Kocabay, "Korkuyorlardı ama annem en büyük destekçim oldu." diye konuştu.

Kocabay, yaptığı işi kadın meslektaşlarına önerdiğini kaydederek, "Bayan sürücü arkadaşlarımızın daha fazla artmasını istiyorum. Biz kadınların her alanda var olduğuna ve her işin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum." dedi.

"Kendini güçlü hisseden bütün kadınlara ambulans şoförü olmayı öneririm"

29 yaşındaki Didem Mesruoğlu ise 2019'dan beri ambulans sürücüsü olarak İstanbul'da görev yaptığını söyledi.

Mesruoğlu, paramedik olarak çalışma hayali olduğunu, sürücülük yapmanın da kendisine keyifli geldiğini belirtti.

Halkın sağlığında etkili rol oynayabilmek için ambulans şoförlüğünü seçtiğini anlatan Mesruoğlu, şunları kaydetti:

"Ambulans şoförü olmak değişik bir duygu. İnsanlardan tepkiler alabiliyorum. Kimi çok fazla gurur duyuyor, mutlu oluyor. Alkışlayanlar, tebrik edenler oluyor. Bazen 'Ambulans şoförü kadın olmaz.' gibi tepki gösteren de oldu. Ama genel itibarıyla çok olumlu dönüşler alıyorum. İnsanların gurur duyması hoşuma gidiyor, mutluluk verici. Hem insanlara yardımcı olabilmek hem de halkın takdirini alabilmek çok gurur verici bir duygu. Trafikte inanamayıp iki kere bakanlar oluyor. Yanımdan geçerken yanındakilere gösterenler oluyor 'Bayan ambulans şoförü var.' diye."

İstanbul'da ambulans şoförü olarak bazı sorunlarla karşılaştıklarına değinen Mesruoğlu, "Öncelikle İstanbul'da en büyük problemimiz zaten trafik. Vakalara ulaşma süremiz artıyor trafikten ötürü. Kontrolsüz park edişlerden dolayı sokaklara giremediğimiz oluyor. Bunun dışında fermuar sistemi bizim için çok önemli bir sistem. Ama bu İstanbul'da çok yaygın değil, kullanılamıyor. Bu bizi çok zora düşürüyor. Emniyet şeridini kullanarak devam etmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

Mesruoğlu, "Hayat kurtarmak çok gurur verici, çok mutluluk verici bir duygu, tarifi yok gerçekten. Kendini güçlü hisseden bütün kadınlara ambulans şoförü olmayı öneririm." dedi.

Meslekte en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirten Mesruoğlu, ailesinin kendisine "Sen yapabilirsin, sen güçlüsün." dediğini, yönlendirdiğini dile getirdi.