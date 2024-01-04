 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadın, Boşandığı Eşi Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın, Boşandığı Eşi Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali tarafından tabancayla ateş açılarak ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kadın, Boşandığı Eşi Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı
04.01.2024 - 20:47,
Abone Ol

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından tabancayla ateş açılan Tülay Dağaşan (44), mermilerin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 3'ünün boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Şefik Karaali ise geldiği servis aracına binerek olay yerinden kaçtı. Şefik Karaali'nin Tülay Dağaşan'ı olaydan önce tehdit ettiği de öne sürüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Saldırı, Olay, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın, Boşandığı Eşi Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika


20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52
Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek

Son Dakika
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 21:33:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın, Boşandığı Eşi Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement