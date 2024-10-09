Kadın Donörün Organları 4 Kişiye Nakledilecek - Son Dakika
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Kadın Donörün Organları 4 Kişiye Nakledilecek

Kadın Donörün Organları 4 Kişiye Nakledilecek

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki sağlık çalışanının organları 4 kişiye nakledilecek.

09.10.2024 14:50
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Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kadın donörün organları, 4 kişiye nakledilecek.

Sinop'ta çalıştığı esnada baygınlık geçiren sağlık çalışanı P.Ö, 1 Ekim'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden P.Ö'nün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin görüştüğü ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

P.Ö'nün alınan organları, 4 kişiye nakledilecek.

OMÜ Organ Nakli Koordinatörü hemşire Birgül Tan, gazetecilere, sağlık çalışanının yaşarken bağışçı olmak istediğini söyledi.

P.Ö'nün beyin ölümünün dün gerçekleştiğini belirten Tan, "Yapılan görüşmede, aile zaten bağışçı olduğunu da bildiği için sağ olsunlar organlarını bağışladı. Kalp İstanbul'a gitti. Karaciğer, Ankara'ya, böbreğin biri Erzurum Atatürk Üniversitesine gönderildi. Böbreğin diğerini de OMÜ'de nakledeceğiz." dedi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ise beyin ölümü gerçekleşen donörün ailesine onurlu davranış sergiledikleri için teşekkür etti.

Organ yetmezliğine bağlı hastalıkların dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini vurgulayan Kazak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 33 bin 498 kişi organ beklemektedir. Organ bekleyen kişilerin tek tedavisi organ naklidir. Nakil yapılabilmesi için organ bağışına ihtiyaç vardır. Bu anlamda ailemizin yaptığı bağış çok kıymetlidir. Donörümüze Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu süreçte emeği geçen başta yoğun bakım hocalarımız, sağlık çalışanlarımız, organ nakil koordinatörümüz ve nakil hocalarımıza teşekkür ederiz. Organ naklinde her daim desteğini gördüğümüz OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'a, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen'e de binlerce organ bekleyen hasta adına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadın Donörün Organları 4 Kişiye Nakledilecek - Son Dakika

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