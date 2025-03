Kadın Hekimlerin Cerrahi Başarıları

Güncel

Sağlık alanında kadınların sayısı giderek artarken, özellikle cerrahi gibi erkek egemen branşlarda görev alan kadın hekimler mesleklerini tutkuyla yerine getirerek, bu alanda ilerlemek isteyen kadınlara da ilham veriyor.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde, kadın hekim sayısının az olduğu alanlarda çalışan 3 başarılı kadın hekim, üroloji, genel cerrahi ve ortopedi alanlarında nasıl ilerlediklerini, mesleklerini seçme nedenlerini ve kadınların sağlık alanındaki rolünü, AA muhabirine anlattı.

Üroloji alanında 13 yıldır görev yapan ve toplamda 20 yıllık meslek tecrübesine sahip Dr. Aslı Başaran, ürolojinin geniş cerrahi alanı nedeniyle ilgisini çektiğini belirterek, "Öğrenciliğimden beri ilgimi çeken bir alandı. Uzmanlık öğrencisi olduğum ve asistan olduğum dönemlerde çok severek yaptım. Bir daha dünyaya gelsem yine üroloji uzmanı olurum." dedi.

Başaran, hekimliğin en büyük zorluklarından birinin, geç kalınmış hastalıklar karşısında çaresiz kalmak olduğunu belirterek, "Önlemi alınabilecek olan tedavi edilebilecek hastalıkların zaman kaybından ya da teşhisin geç konulmasından dolayı tedavisini yapamamak bizi gerçekten üzüyor." ifadesini kullandı.

Üroloji uzmanı olması konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını dile getiren Başaran, "Ben bu konuda çok şanslıyım. Hastalarım hiçbir zaman bana cinsiyetten dolayı bir ayrımcılık yapmadı. Hepsinin her zaman kardeşi, ablası, arkadaşı, kızı, bir büyüğü, küçüklerin de ablaları, teyzeleri oldum. O yüzden bu konuda hiçbir zaman ayrımcılığa uğramadım. Mensubu olduğum camiaya da teşekkür ederim. Bazı dönemlerde anne olduğum için pozitif ayrıma uğradığımı söyleyebilirim." diye konuştu.

Başaran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajına ilişkin "Her gün benim için kadınlar günü. Kadınların emeği her yerde. Baktığınız her şey kadın emeği ile örülü dünyada. Her gün kadınlar günü ve her gün anneler günü bence. Bu nedenden dolayı 8 Mart için tek diyeceğim şey, medeniyette baktığınız şey bir kadının ürünü. Etrafta gördüğünüz bütün başarılı insanlar bir annenin evladı. Bu yüzden herkesin bu hassasiyetle yaklaşmasını dilerim." şeklinde konuştu.

"Kadınların cerrahi branşlarda başarılı olduğunu düşünüyorum"

2012 yılından bu yana genel cerrah olarak çalışan Doç. Dr. Gamze Kızıltan, cerrahi stajı sırasında bu alana yönelmeye karar verdiğini ve özellikle meme kanseri cerrahisine odaklanmak istediğini belirtti. Bu konuda kadınları bilinçlendirmenin önemine değinen Kızıltan, "Kadınların cerrahi branşlarda başarılı olduğunu düşünüyorum ve son yıllarda sayılarının artması sevindirici." dedi.

Cerrahi branşların fiziksel ve zihinsel olarak zorlayıcı olduğunu vurgulayan Kızıltan, "Özel hayatınıza yeteri kadar zaman ayıramıyorsunuz ama istenirse her şey başarılır." diyerek mesleğine duyduğu tutkuyu dile getirdi.

Doç. Dr. Kızıltan, küçük yaşta geçirdiği bir operasyondan da bahsederek, "Bundan dolayı aslında çoğu kişi cerrah olabileceğimi düşünmemişti. Olmamam gerektiğini söyleyen hocalarımız da çok olmuştu ama bir şekilde kadın isterse her şeyi başarır." dedi.

Mecburi hizmet döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tek kadın cerrah olarak görev yaptığını anlatan Kızıltan, "Çevre illerden kadın hastalar özellikle bana geliyordu. Kadın doktor sayısının artması, kadın hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.

"Bir erkek neden seçiyorsa ben de o yüzden seçtim"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sema Cihan da Türkiye'deki sayılı kadın ortopedistlerden biri. 2019 yılından bu yana uzman olarak çalışan Cihan, uzman olduktan sonra 2 yıl kadar Hakkari Yüksekova'da çalıştığını, mecburi hizmetini tamamladıktan sonra ise Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi'nde görevine devam ettiğini anlattı.

Cihan, ortopedi alanını seçmesine ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye'de sanırım toplamda 100-101 kişi olduk kadın ortopedi asistan, uzman hekim sayımız. Bir erkek bu alanı neden seçiyorsa ben de o yüzden seçtim. Özellikli bir sebebi yok. Branş olarak, cerrahi olarak çok tatmin edici ve keyifli bir bölüm. Onun dışında bir erkekten daha farklı bir beklenti ile yazmadım. Ameliyat sonrasındaki tatmin edici sonuçlar, hastanın memnuniyet oranının daha yüksek olması ortopediyi benim seçmemde büyük faktördür."

Asistanlığı ve uzmanlık yaptığı dönemde hastaların, karşısında kadın bir ortopedi hekimi görmesinden dolayı şaşırmadığını ifade eden Cihan, "Hastalar şaşırmıyor daha çok hekimler ya da bu sektörde olan insanlar şaşırıyorlar sayımızın az olduğunu bildikleri için." dedi.

Kadınların da ortopedi gibi fiziksel güç gerektiren cerrahi alanlarda başarılı olabileceğini vurgulayan Cihan, "Kadın hekimler benden tavsiye alıyor. Destekliyorum da. Ortopedi sadece erkeklerin yapabileceği bir alan değil, hepimize yer var." diye konuştu.