Aksaray'da Kafe Buluşmasında Silahtan Kan Döküldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Kafe Buluşmasında Silahtan Kan Döküldü

Aksaray\'da Kafe Buluşmasında Silahtan Kan Döküldü

Aksaray'da bir kadın, kendisine mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi kafede tabancayla vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

07.09.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da Betül S. (36) kendisine mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla Ahmet B.'yi (39) oturduğu kafede tabancayla vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Aksaray- Ankara Karayolu Çiftlik Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. İddiaya göre, Betül S. kendisine mesaj atıp rahatsız eden Ahmet B.'nin kafede oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine, evde bulunan tabancayı el çantasının içine koyup kafeye gitti. Betül S., çantasından çıkardığı tabancayla Ahmet B.'ye ateş etti. Bacak ve karnından yaralanan Bağ, yere yığıldı. Betül S. ise olay yerinden kaçtı.

Kafedeki diğer müşterilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet B.'nin tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Betül S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek.

Öte yandan, olay anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Betül S.'nin Ahmet B.'nin yanına gelip, çantasından çıkardığı tabancayla art arda ateş ettiği ve Ahmet B.'nin de Betül S.'den kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Aksaray, Güncel, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Kafe Buluşmasında Silahtan Kan Döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:49:41. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kafe Buluşmasında Silahtan Kan Döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement