Kadın, kuyumcunun 112'yi aramasıyla Bursa Karacabey'de dolandırıcılıktan kurtuldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şüphelinin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kadın, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, ilçede yaşayan bir kadına kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden kadın, altınlarını bozdurmak istedi.

Bu arada kuyumcu, kadının sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, kadını dolandırılmaktan kurtardı.

Polis ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.