Kadın Liderliği Barışın Anahtarıdır

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kadın, barış ve güvenlik gündemi ancak çifte standart olmaksızın ve tutarlılıkla uygulandığında vaadini yerine getirecektir. Her bölgedeki kadın, aynı düzeyde ilgiyi, korumayı ve fırsatı hak etmektedir." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca "Barışın Eksik Parçası: Dayanıklılığa Liderlik Eden Kadınlar" paneli düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA işbirliğinde düzenlenen NATO Public Forum 2026 kapsamındaki resmi "Allies in Ankara" yan etkinliklerinden biri olan panelde, kadın liderliği ve uluslararası güvenlik alanındaki güncel tartışmalar ele alındı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı ve Konya Milletvekili Meryem Göka yaptı.

Panelde, NATO Genel Sekreteri'nin Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Irene Fellin, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Oxford Üniversitesinden Sarah Chapman ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar panelde, kadın liderliği, uluslararası güvenlik, kadınların küresel güvenlik politikalarındaki artan rolü, barış ve dayanıklı toplumların inşası, kriz yönetimi, insani diplomasi, yapay zeka ve yeni güvenlik ortamları ile hibrit tehditlere karşı toplumsal dayanıklılık konularını masaya yatırdı.

"Dayanıklılık, kriz başladıktan sonra inşa edilemez"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, burada yaptığı konuşmada, dayanıklı toplumların insanlar tarafından inşa edildiğini ve tarih boyunca kadınların, bu inşanın en güçlü mimarları arasında yer aldığını söyledi.

"Dayanıklılık, kriz başladıktan sonra inşa edilemez." diyen Ercan, bu yüzden siyaset akademileri, liderlik okulları, girişimcilik hamleleri, "Oyunu Biz Yazıyoruz" ve "Ideathon" programları gibi dijital okuryazarlık ve inovasyon projeleriyle kadının liderliğine yatırım yaptıklarını belirtti.

Güçlü toplumların, güçlendirilmiş vatandaşlar tarafından inşa edildiğini ve güçlendirilmiş kadınların da dayanıklı topluluklar için katalizör haline geldiğini kaydeden Ercan, "Ulusal dayanıklılık, dayanıklı kadınlarla başlar, dayanıklı ailelerle büyür, dayanıklı topluluklarla pekişir, bir ulusun dayanıklılığına dönüşür ve dayanıklı uluslar, daha güçlü bir ittifak inşa eder." dedi.

Bu nedenle, kadının siyasete katılımını kendi başına bir amaç olarak değil, toplumsal dayanıklılığın en güçlü itici güçlerinden biri olarak gördüklerini ifade eden Ercan, "Biz kadına yatırım yaptığımızda, sadece eşitliği ilerletmiş olmayız, demokratik katılımı güçlendiririz, toplumsal güveni artırırız, daha güçlü kurumlar inşa ederiz, daha dayanıklı topluluklar oluştururuz ve nihayetinde, daha dayanıklı uluslar inşa ederiz." görüşünü paylaştı.

"Uçurumu kapatmak için üç temel değişime ihtiyaç var"

NATO'nun "Tüm Toplum Yaklaşımı"nı güçlendirmeye devam ederken, kadın liderliğinin artık güvenlik politikasının sadece tamamlayıcı bir unsuru olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ercan, "Bu, stratejik bir zorunluluktur. Çünkü hiçbir toplum, beşeri potansiyelinin yarısını görmezden gelerek tam anlamıyla dayanıklı olamaz. Dolayısıyla barışın eksik parçası, belki de henüz keşfetmeyi beklediğimiz bir şey değil, çok sık küçümsediğimiz bir şeydir, kadın liderliği." değerlendirmesinde bulundu.

Ercan, üst düzey taahhütler ile sahadaki gerçekler arasındaki uçurumu kapatmak için üç temel değişime ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda "seçici dayanışmadan tutarlı uygulamaya" geçilmesi gerektiğini kaydeden Ercan, "WPS gündeminin güvenilirliği, siyasi bağlamdan veya coğrafyadan bağımsız olarak, her yerde aynı şekilde uygulanmasına bağlıdır. Ukrayna'daki, Sudan'daki ve Gazze'deki kadınların tamamı koruma, katılım ve güvenlik konusunda aynı haklara sahiptir. Uluslararası toplum çifte standart uyguladığında, bu sadece gündemin kendisine değil, aynı zamanda bu krizleri bizzat yaşayan kadınların ve çocukların güvenine de zarar vermektedir." yorumunu yaptı.

"Uluslararası taahhütleri yerel gerçeklerle birleştiren daha güçlü mekanizmalara ihtiyaç" olduğunun altını çizen Ercan, "Üst düzey kararlar ve eylem planları önemlidir ancak sahada kadınlar için somut bir desteğe dönüşmedikçe yetersiz kalırlar. Bu da yerel kadın örgütlerinin güçlendirilmesini, parlamenter denetimin artırılmasını ve kaynakların en çok ihtiyaç duyan topluluklara ulaşmasını gerektirir." diye konuştu.

"Kadınların sadece çatışmanın kurbanları olarak değil, dayanıklılığın ve kalıcı barışın inşasındaki liderler" olarak tanınması gerektiğini vurgulayan Tuğba Işık Ercan, "Genelde kadınların 'katılımından' bahsediyoruz. Ben artık daha çok kadınların 'liderliğinden' bahsetmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

"Bir kadını güçlendirdiğinizde sadece bir kişiyi değiştirmezsiniz, bir ulusu tahkim edersiniz"

Ercan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadın, barış ve güvenlik gündemi ancak çifte standart olmaksızın ve tutarlılıkla uygulandığında vaadini yerine getirecektir. Her bölgedeki kadın, aynı düzeyde ilgiyi, korumayı ve fırsatı hak etmektedir. Parlamenterler ve politika yapıcılar olarak bizler, uluslararası taahhütlerin kağıt üzerinde kalmamasını; dünyanın neresinde olursa olsun kadınlar için gerçek bir korumaya ve liderlik fırsatına dönüşmesini sağlama sorumluluğu taşıyoruz."

Kalıcı dayanıklılığın insana yapılan uzun vadeli yatırımlarla kurulacağını dile getiren Ercan, "Bir kadını güçlendirdiğinizde sadece bir kişiyi değiştirmezsiniz, bir ulusu tahkim edersiniz." diye konuştu.

Ercan, NATO gelecekteki sınamalara doğru ilerlerken, kadın liderliğinin artık "eksik parça" olmaması gerektiğini vurguladı.

Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, bugün NATO platformlarına ev sahipliği yapmanın ötesinde, uluslararası diplomasinin şekillenmesine katkı sunan bir merkez konumunda olduğunun altını çizdi.