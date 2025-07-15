Kadın özel harekat polislerinden 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün ailesine ziyaret

Adana'da kadın özel harekat polisleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan meslektaşları Sevda Güngör'ün Karaisalı ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli ekipler, darbecilerin Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit edilen 27 yaşındaki özel harekat polisi Sevda Güngör'ün Çatalan Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet ve annesi Nural Güngör ile bir araya geldi.

Ziyarete şehit Güngör'ün adının verildiği zırhlı araçla giden kadın özel harekat polisleri, anne Güngör'e Türk bayrağı ve özel harekat beresi verdi.

Gözyaşı döken Güngör, Türk bayrağı ve bereyi öpüp alnına koydu.

Ekipler, daha sonra aileyle şehit meslektaşlarının mezarını ziyaret etti ve dua okudu.

Mehmet ve Nural Güngör, ziyarette bulunan polislere teşekkür etti.