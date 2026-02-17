Kadın Şoför Nuriye Çay: 'Her İşte Başarırsınız!' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadın Şoför Nuriye Çay: 'Her İşte Başarırsınız!'

Kadın Şoför Nuriye Çay: \'Her İşte Başarırsınız!\'
17.02.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Nuriye Çay, taksi şoförü eşiyle meslektaş oldu ve kadınların her işi başarabileceğini vurguladı.

KAYSERİ'de yaşayan Nuriye Çay (38), kendilerine ait durakta çalışan şoförlerinin işten ayrılması sonrası taksi şoförü eşi Ayhan Çay'a destek olmak için direksiyon başına geçti. 10 yıldır taksi şoförlüğü yapan Çay, "Bazen evde tarifler yapıyorum, o sırada yolcum arıyor işe çıkıyorum. Elimde bazen hamur kalmış oluyor. 'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' deniliyor ya işte o zaman elimin fotoğrafını çekiyorum. 'Tam elimin hamuruyla erkek işine çıktım şu anda' diyorum. Aslında kadınlar elinin hamuruyla bütün işlere girmeli" dedi.

Kentte yaşayan, 3 çocuk annesi Nuriye Çay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki kendilerine ait taksi durağında çalışan şoförlerinin işten ayrılması sonrası taksi sürücüsü eşi Ayhan Çay'a destek olmak için 10 yıl önce taksi şoförlüğü yapmaya başlayıp, direksiyon başına geçti. Çay, 22 yıl önce evlendiği 19 yıllık taksi şoförü Ayhan Çay ile meslektaş oldu. Eşinin desteğiyle işe başladığını ve mesai arkadaşı olduklarını belirten Nuriye Çay, "10 yıldır bu meslekteyim. Eşimle birlikte kendi iş yerimizde ekip olarak çalışıyoruz. Bu işe 2016 yılında başladım. Şoförümüz işi bırakmıştı. Eşim de 'Bu arabayla sen çocukları okula getir götür' dedi. Aslında ben arabayla çocukları okula getirip götürüyordum. Eşim de yetişemediği kadın yolculara beni yönlendirdi. Beni gören yolcular da eşime, 'Kadın şoför varsa o gelsin, sen gelme' demişler. Ben de öylelikle mesleğe başladım" diye konuştu.

Taksiciliğe başlamadan önce ön yargılarının olduğunu da belirten Çay, "Beni zorlayan bir durumum olmadı. Çünkü eşimle birlikte çalışıyorum. Arkamda eşimin olduğunu bildiğim için biraz daha öz güvenli ilerliyorum. Onun bana desteği çok fazla var. Ben her yolcuyu almıyorum. Yolcu seçiyorum. Benim için kolay oluyor. Aslında bu işe başlarken yolculardan önce ben ön yargılıydım. 'Kadının takside ne işi var' diye düşünenler olabilir. Ben biraz ön yargılı başladım ama çevreden hiç kötü yorum almadım. Herkes çok iyi karşıladı. Çok memnun olduklarını ve çok iyi düşünülmüş bir fikir olduğunu söylediler. Herkes çok destek oldu. Müşterilerden çok fazla şaşıranlar oluyor. 'İnanamıyoruz, gerçekten mi taksicisin' diye soranlar oluyor" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN İSTEYİP DE BAŞARAMAYACAĞI BİR İŞ YOKTUR'

Kadınlara taksi şoförlüğünü önerdiğini vurgulayan Çay, "Çok fazla anım oluyor. Yolcularımla aile gibi oluyorum. Bütün dertlerinde, sevinçlerinde olayların içinde oluyorum. Çevredekiler, eşimin çok iyi bir insan olup benim taksicilik yapmama izin verdiğini söylüyorlar. 'Eşin nasıl izin verdi' diyorlar. Benim en büyük destekçim eşim. Beni en çok bu işe eşim teşvik etti. Ben geri adım attıkça o beni destekledi, 'Sen yaparsın, başarırsın' dedi. Gerçekten de öyle oldu. Kadınlara taksiciliği öneririm. Kadınların isteyip de başaramayacağı bir iş yoktur. Kadınlar her yere el attıktan sonra başarırlar diye düşünüyorum" dedi.

'KADINLAR ELİNİN HAMURUYLA BÜTÜN İŞLERE GİRMELİ'

Çevreden olumlu yorumlar aldıklarını da söyleyen Çay, şöyle konuştu:

"Arabanın bakımlarıyla eşim ilgileniyor. Ufak tefek bakımlarıyla ben ilgileniyorum. Sanayiye de gittiğim oluyor ama genelde o konuda eşim ilgileniyor. Görenlerin çoğu, eşimle çalıştığımı tahmin ediyor, çok da olumlu karşılıyorlar. Eşimle meslektaş olmamın avantajları, kendimi daha güvende hissediyorum. Onun beni koruyup kollayacağına eminim. Onun rahatlığı oluyor. Dezavantajları ise evde hep beraberiz. Burada da hep beraberiz. 7/24 her zaman yanımda, bazen insan eşini özlemek istiyor. Benim sanal medyam yemek tarifleri üzerine, bazen evde tarifler yapıyorum. O sırada yolcum arıyor işe çıkıyorum. Elimde bazen hamur kalmış oluyor. 'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' deniliyor ya işte o zaman elimin fotoğrafını çekiyorum. 'Tam elimin hamuruyla erkek işine çıktım şu anda' diyorum. Aslında kadınlar elinin hamuruyla bütün işlere girmeli. Herkese tavsiyem; her zaman için cesaretli olsunlar."

'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Eşiyle rakip olmadığını söyleyen Ayhan Çay ise "Eşimle aynı mesleği yapıyoruz. İşimizden de memnunuz. Çoğunlukla yolcularımız aile olduğu için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kadın yolcuları eşim taşıyor, erkekleri de ben taşıyorum. Böyle beraber çalışıyoruz. Erkek mesleği diye de bir şey yok. Beraber anlaşarak çalışıyoruz. Karı koca olduğumuzu görenler şaşırıyor, tuhaflarına gidiyor. En başından beri eşimi bu işe başlaması için destekliyorum. Gün içerisinde yaşadığımız olayları birbirimize anlatıyoruz. Eşimle gurur duyuyorum. Bu mesleği de yapmasını istiyorum. Bir sakınca görmüyorum. Kadınlara bu mesleği yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Şoför Nuriye Çay: 'Her İşte Başarırsınız!' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Mourinho maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Real Madrid yaralı bir kral Mourinho maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Real Madrid yaralı bir kral

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:50:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadın Şoför Nuriye Çay: 'Her İşte Başarırsınız!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.