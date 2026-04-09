Kadın Vatman Sevgi Aşık'ın Başarı Hikayesi

SAMSUN'da 12 yıl sürdürdüğü diş sağlığı teknikerliğini bırakan Sevgi Aşık (40), vatmanları örnek alarak bu alana yöneldi. Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü'nden 3'üncü olarak mezun olan Aşık, "Mesleğimde bir değişiklik yapma gereği hissettim. Yaklaşık 6 aydır vatmanlık görevi yapıyorum ve yaptığım işle gurur duyuyorum" dedi.

Samsun'da yaşayan 1 çocuk annesi Sevgi Aşık, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu ve 12 yıl boyunca özel hastane ve merkezlerde görev yaptı. Kariyerini değiştirmek isteyen Aşık, kadın vatmanları örnek alarak bu alana yöneldi. Sevgi Aşık, 2023 yılında üniversite sınavına girip Karabük Üniversitesi Eskipazar MYO Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü'nü kazandı ve 2025 yılında bölüm 3'üncüsü olarak mezun oldu. Samsun Hafif Raylı Sistem Hattı'na (Samulaş) yaptığı başvurunun ardından mülakat ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan Aşık, hayalini kurduğu vatmanlık görevini yaklaşık 6 aydır yapıyor.

'YAPTIĞIM MESLEKLE GURUR DUYUYORUM'

Kariyer yolculuğunu anlatan Sevgi Aşık, "12 yıl boyunca ağız ve diş sağlığı teknikerliği alanında görev yaptım. Bu süreden sonra mesleğimde ve kariyer alanımda bir değişiklik yapma gereği hissettim kendimde. ve kadın vatmanları gördüğümde, ben neden bu mesleği yapamıyorum, yapabilirim diye düşündüm. Araştırmalar yaptım; nasıl makinist olunabilir, nasıl başvuru yapılabilir diye. 2023 yılında üniversite sınavına girdim ve Karabük Üniversitesi Eskipazar MYO Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü'ne yerleştim. Orada 2 yıl eğitim aldıktan sonra okulumu dereceyle ve bölüm üçüncüsü olarak bitirdim ve mezun oldum. Mezun olduktan sonra vatman olarak çalışmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundum. Yapılan değerlendirmeler sonucunda beni mülakata davet ettiler. Mülakatlar sonrasında işe kabul edildim. Aldığımız eğitimler ve sınavlar sonrasında vatman olarak göreve başladım. Yaklaşık 6 aydır vatman olarak görev yapıyorum. Yaptığım meslekle çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

'GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ'

Yolculardan da çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Aşık, "Uzunca bir yıldan sonra yeni bir mesleğe başlamak benim için çok heyecanlı oldu. Çünkü kadınların makinist olarak görev yapması gerçekten çok gurur verici ve onur verici bir duygu. Bu benim için de gurur verici ve bence bütün kadınlar için de böyledir. Bunun için kadınlara tanınan bu haklarda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, Samulaş Genel Müdürlüğü'ne ve bütün Samulaş ailesine çok teşekkür ediyorum. Mesleğe başladıktan sonra yolcular bize çok güzel geri dönüşlerle geldiler. Biz tramvayı kullandığımızda, 'Helal olsun, bravo, kadın olarak sizinle gurur duyuyoruz' diyen birçok kadın ve erkekler de dahil olmak üzere çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu mesleği yapabilmek için çok uzun araştırmalar yaptım. Bunun sonucunda ben yapabilirime karar verdim. Yani eğer gerçekten hem kadın olarak hem insan olarak bir mesleğe başlamak ya da herhangi bir işe başlamak için gerçekten 'Ben yapabilirim, ben başarabilirim' demek gerekiyor. ve sonucunda başarılı olabiliyorsunuz. Bunun en güzel örneği benim. Yıllar sonra tekrardan bir üniversite ve örgün olarak bir eğitim gördüm. Sınıf ortamındaki arkadaşlarım ortalama 18-21 yaşındayken, ben 34 yaşında yeniden üniversiteye başladım ve onlarla bir uyum içerisinde okulu başarılı bir şekilde bitirdim. Herkesin yapabileceğine inanıyorum ama öncelikle herkes kendine inanmalı. Tabii ki bu emeklerin sonucunda, artık vermiş olduğum emeğin ekmeğini yemeye başladım. Bu benim için zaten ayrıca gurur verici bir durum" dedi.

'KENDİNİZİ DAHA ÖZ GÜVENLİ HİSSEDİYORSUNUZ'

Çocuğuna da örnek olduğunu belirten Sevgi Aşık, "İçsel olarak çok güzel bir duygu. Gerçekten radikal kararlar alıyorsunuz. Bunun sonucunda uzun emekler veriyorsunuz. İşe başladığınızda kendinizi daha bir öz güvenli hissediyorsunuz. Olduğunuzdan daha öz güvenli oluyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Çocuğum da bana zaman zaman, 'Anne gerçekten çok güzel bir şeyi başardın. Uzun yıllar sonra tekrar denedin, tekrar yeni bir mesleğe atıldın. Ben seni canlı olarak bu şekilde gördüm, nasıl çaba sarf ettiğini, nasıl emek verdiğini gördüm. Bana çok güzel örnek oldun, çok teşekkür ediyorum' diyor. Umarım bütün çocuklara, gençlere örnek olur. Makinistlik yolunda ilerlemek isteyen herkese örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vatman olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Aşık, "Bu mesleği yapmak istedim. Gerçekten bu mesleği yapmak için araştırdım. ve sonucunu da yapıyorum şu anda. Yani bundan daha gurur verici ne olabilir ki, çok zevkli. Baktığımızda biz yolcu taşıyor gibi gözüküyoruz aslında ama biz sadece yolcu taşımıyoruz. O insanlarla haşır neşir oluyoruz. O yolcularla yani kafalarındaki düşünceleri, bir yerden bir yere ulaştırmak ya da bir işten bir işe gitmekse biz bunu gerçekleştiriyoruz. Kiminin mutluluğuna, kiminin üzüntüsüne, kiminin emeğine, kiminin ekmeğine yetiştirmeye çalışıyoruz. ve biz bunun bilincindeyiz. Bu çok güzel bir şey" dedi.