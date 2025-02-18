Kadın ve Çocuk Yoksulluğu Üzerine Söyleşi Düzenlendi

Güncel

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocuk yoksulluğu konusunda farkındalık yaratmak ve bu soruna çözüm yolları aramak amacıyla "Kadın ve Çocuk Yoksulluğu" konulu söyleşi düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu tür etkinliklerin bilinçlenmek adına büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Daha adil, daha eşitlikçi bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Kadın ve Çocuk Yoksulluğu" konulu söyleşi düzenledi. Söyleşiye, aktivist ve araştırmacı Hacer Foggo ile Sosyal Politikalar Ofisi Program Yürütücüsü Melek Bahat da katıldı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen söyleşide kadın ve çocuk yoksulluğuna dikkat çekmek hedeflendi.

"Belediyelerin bu konularda yapacağı çalışmalar bizlerin hayatını değiştirebilir"

Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut, "Kadın yoksulluğunun gündeme alınması kadınlar ve çocuklar için çok önemli. Belediyenin bu noktada önemli çalışmaları var bunları desteklemek gerekiyor. Bunun yanı sıra yoksullukla bağlantılı olarak kreşlerin olmaması ve huzurevlerinin olmaması bütün bakım yükünün kadına aktarılması demek. Bugün burada bu konular üzerinde konuşulması kadınlar için çok önemli. Tam da aile yılı ilan edilmişken belediyelerin bu konularda yapacağı çalışmalar bizlerin hayatını değiştirebilir" dedi.

"Kadının kaderi yoksulluk değildir"

Söyleşiye katılan Muğla Emek Benim Kadın Derneği Başkanı Nahide Uçar ise "Kadın yoksulluğu ülkemizin ve dünyanın sorunu. Bununla mücadele etmek çok güzel bir şey. Bir eve girdiğin zaman çok sayıda çocukların olduğunu ve kadının o evi geçindirdiğini görüyoruz. Bu ailelerde çocukların çalıştığını bile görebiliyoruz. Bu noktada belediyemiz güzel çalışmalar yapıyor. Biz de STK'lar olarak belediyemize destek olacağız. Kadının kaderi yoksulluk değildir, diyoruz ve kadınların her yerde olduğunu ve olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

" Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk var"

İnsan Hakları Aktivisti Hacer Foggo da "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızla Bodrum'da yoksulluk çalışmıştık. Bodrum gibi bir yerde derin yoksulluk olduğunu çözerek başkanımız sayesinde birçok güzel iş yaptık. Şimdi de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nasıl işlere imza attığını görüyoruz. Türkiye'nin tek gündemi aslında yoksulluk. Bugün burada bunu değerlendirdik. Yalnızca söyleşi olarak kalmayacak bu çalışmamızda saha çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk var. Bir çocuk yoksulsa geleceğimiz de yoksuldur. Bu nedenle hem kadınlar için hem çocuklar için yoksulluğu ortadan kaldırmak zor olsa da en azından önlemek için çalışmalıyız. Burada da öncülüğü sosyal bir anlayışı benimseyen belediyeler yapabilir" ifadelerini kullandı.

"Bu noktada hepimiz topyekün mücadele etmeliyiz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özge Demirel ise şöyle konuştu:

"Yoksulluk bir toplumda ekonomik olarak değerlendirilen bir kavram. Fakat bu kavramın çok geniş bir etkisi var. Bu konuda tüm kurumlara, tüm aktörlere, STK'lara büyük iş düşüyor. Bu noktada hepimiz topyekün olarak mücadele etmeliyiz. Bizler de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve çalışmalarımızı sosyal politikalar başlığı altında nasıl yaygınlaştırabileceğimizi, kadın ve çocuklar için neler yapabileceğimizi planlıyoruz."

"Daha adil bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, daha eşitlitlikçi bir toplum için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Kadın ve çocukların toplum içindeki rollerinin güçlendirilmesi, toplumsal eşitsizliğin azaltılması, her bireyin eşit haklar ve fırsatlara sahip olması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Özellikle ülkemizdeki ekonomik bozulma eşitsizliklerin derinleşmesine neden oluyor. Biz de kent yoksulluğuyla mücadele için önemli çalışmaları hayata geçirdik. Bu tür etkinlikler de hem toplumu bilinçlendirmek hem de çözüm önerilerini birlikte geliştirmek adına büyük bir önem taşıyor. Hep birlikte daha adil, daha eşitlikçi bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.