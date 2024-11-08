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Kadın ve Yapay Zeka Zirvesi

Kadın ve Yapay Zeka Zirvesi

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zekada cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti ve kadınların rolunu vurguladı.

08.11.2024 22:16
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Eğer data, algoritmalar, kadına ayrımcılık yapmayı öğrendiyse, on yıllardır kadın hakları savunucularının ortaya koyduğu koca bir pozitif ayrımcılıktan tutun, cinsiyet adaletinden tutun, koca bir müktesebat da var. Dolayısıyla yapay zeka bunu da öğrenebilir diye düşünüyorum." dedi.

Bayraktar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile KADEM işbirliğiyle, "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla Haliç Üniversitesinde düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yapay zeka ve kadın kavramlarının bir arada kullanılmasının önemli bir kombinasyon olduğunu ifade eden Bayraktar, "2018'de Amazon işe alım süreçlerinde yapay zeka kullanıldığı zaman, erkeklerin kadınlara oranla daha çok tercih edildiği ve kadınlara yönelik bir ayrımcılığın yapay zekada da kopyalandığı görüldü. Yine bunun gibi adalet alanında yapılan bir çalışmada, suçluların yeniden suç işleme ihtimallerinin araştırıldığı bir çalışmada yapay zeka kullanıldığında yine orada da kadına yönelik bir ayrımcı bakış açısı, aynı zamanda ırk temelli de bir ayrımcı bakışın olduğu görüldü." diye konuştu.

Kadının; sesli asistan, reklam gibi alanlarda daha fazla öne çıkarıldığına dikkati çeken Bayraktar, "Mesela sesli asistanların kadın sesiyle yapılıyor olması aslında bir tesadüf değil. Burada hizmetkar kadın bakışının, algısının belki yeniden önümüze sunulduğunu, burada da pekiştirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu gibi örnekler çok çarpıcı. Şu anda hala yeni yeni şekillenen bir gidişat var önümüzde. ve biz kadınlar olarak burada, bu alanın mutlaka içinde, karar mekanizmalarında olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar, dünya genelinde yapay zeka ve veri bilişim alanında çalışanların sadece yüzde 22'sinin kadın olduğunu ve bunların çoğunluğunun daha alt pozisyonlarda görev yaptığını belirterek, "İlk başta bu sayılar nasıl artırılabilir, bunun için çaba sarf edeceğiz. Bununla birlikte algoritmaların eğitilmesinde, yapay zekanın şekillenmesinde daha adil bir oluşum nasıl olabilir, bunun çalışmalarını yapacağız." dedi.

Altıncı zirveyi yaptıklarını ve şimdiye kadar 62 ülkeden 230 kadar konuşmacı davet ettiklerini kaydeden Bayraktar, "10 bine yakın davetli ağırladık ve çok güzel tartışmalar oldu. Bunların sonunda raporlar yayınlıyoruz, ilgili kurumlara politika belgelerimizi sunacağız. Bir STK olarak biz nasıl rol alabiliriz, nasıl projeler gerçekleştirebiliriz, bu zirve sonrasında yol haritamızı belirliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, alanının teknoloji olmadığını, sosyal bilimci olduğunu ifade ederek, sözlerini "Ama şunu görüyorum; eğer data, algoritmalar, kadına ayrımcılık yapmayı öğrendiyse, on yıllardır kadın hakları savunucularının ortaya koyduğu koca bir pozitif ayrımcılıktan tutun, cinsiyet adaletinden tutun, koca bir müktesebat da var. Dolayısıyla yapay zeka bunu da öğrenebilir diye düşünüyorum. Bunu öğrensin diye ümit ediyoruz. Önemli olan, bizim bu alanda farkındalığımızın yüksek olması ve çalışmalar yapmamız." şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Sivil Toplum, Yapay Zeka, Demokrasi, Teknoloji, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın ve Yapay Zeka Zirvesi - Son Dakika

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