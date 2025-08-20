Kadın Vergi Rekortmenleri 2024 Listesi

Kadınlar, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde 2020-2024 döneminde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 11 kere yer alırken, geçen yıla ilişkin listede sadece tek kadın mükellef dikkati çekti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesini açıkladı.

Kadınlar, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 2020-2024 döneminde 11 kere yer aldı.

Buna göre, 2024 dönemine ilişkin listede isminin açıklanmasına izin veren tek isim, Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Kanatlı Derbil oldu. Listede 96'ncı sırada yer alan Derbil'e menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleriyle 75 milyon 873 bin 916 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Erbil, 2020 yılına ilişkin listede de 53'üncü sırada yer almıştı. Böylece Erbil, 2020 ve 2024 yıllarına ilişkin listelerde isminin açıklanmasına izin veren tek kadın mükellef olarak öne çıktı.

2023 yılı listesinde iki kadın mükellef ismini açıkladı

Gelir İdaresinin açıkladığı listede, 2023 yılı için isminin açıklanmasına izin veren iki kadın mükellef yer aldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle listenin 5'inci sırasında öne çıktı.

Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter de kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle listenin 64'üncü sırasında yer buldu.

2022 yılı listesinde 4 kadın vardı

Kadın rekortmenler listesinde 2022 yılı için dikkati çeken isimlerden biri yine Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer aldı.

Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara da kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında listenin 17'nci sırasında yer alan isim oldu.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da listenin 65'inci sırasına yerleşmişti.

Listede 90'ıncı sırada da Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle yer almıştı.

Gelir İdaresinin 2021 yılı rekortmenler listesinde, Kıraç 7'nci, Tara 15'inci ve Avukat Ferda Çelebi de 99'uncu sırada yer bulmuştu.

Böylece, son 5 yılda vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında Kıraç üç, Derbil ve Tara ikişer kez yer aldı.

2020-2024 vergi rekortmenleri listelerinde ismi açıklanan kadın mükellef şunlar:

Yıllar Sıra No Adı Soyadı Vergi Tutarı (TL) 2024 96 Gülden Kanatlı Derbil 75.873.916 2023 5 İpek Kıraç 323.300.723 2023 64 Ahu Serter 54.597.792 2022 9 İpek Kıraç 115.634.175 2022 17 Ceyda Lale Tara 72.030.059 2022 65 Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı 33.435.352 2022 90 Diane Arcas 27.715.726 2021 7 İpek Kıraç 75.120.085 2021 15 Ceyda Lale Tara 43.223.821 2021 99 Ferda Çelebi 17.425.607 2020 53 Gülden Kanatlı Derbil 13.782.504

