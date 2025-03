Kadın Veterinerler Hayvanların Sağlığı İçin Çalışıyor

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde çalışan kadın veteriner hekimler, tedavilerini yaptıkları hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor.

Modern donanımı ve uzman ekibiyle günün her saati hizmet sunan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde görevli kadın veterinerler, kentten ve bölge illerinden hastaneye getirilen, kaza veya başka nedenlerle yaralanan, ağrıları olan, yürüme güçlüğü çeken başta kedi ve köpek olmak üzere sığır, at ve kanatlı hayvanların cerrahi operasyonlarını ve tedavi işlemlerini özveriyle gerçekleştiriyor.

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Müdürü Besne Yenigün Alpsoy, AA muhabirine, hastaneye gelen yaralı ve hasta hayvanları sağlığına kavuşturmak için mücadele ettiklerini belirterek, birçok önemli cerrahi operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastanenin kadın uzman kadrosu sayesinde tedavilerde yüksek başarı oranı yakaladıklarını dile getiren Alpsoy, veteriner hekim sayısında özellikle kadın oranının daha da arttığını belirtti.

"Hayvanları sevenlerin bu mesleği seçmesini isterim"

Veteriner Fakültesi'nde son sınıfta okuyan öğrencilerin yarısından fazlasının kız öğrenci olduğunu ifade den Alpsoy, "Bu konuda çok mutluyuz. Çünkü iletişimin ve şefkatin kadınlarda daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle buraya gelen hastalarımızı önce seviyoruz. Sevmeden iyileştiremeyiz. Bence kadınlar bu dünyada sevgiyi yayabilecek en büyük varlıklar. Bizim sevgimiz çok büyük. Bütün hastalarımıza da yetiyor. O yüzden de bu meslekte kadın olarak çalıştığım için çok memnunum." ifadesini kullandı.

Mesleğin zorluklarının da olduğunu belirten Alpsoy, ilk yıllarda çok zorlandığını anlattı.

Alpsoy, "Köylerde yapamayacağımı düşündüler. Doğumlara ve muayenelere gittim. Hepsini de yapabildim. Hepsini de yapabildiğimi gösterdim. Tavsiyem, bütün kadınların elinden geldiğince sevebilecekleri işi yapmaları. Sevdiğim için de veteriner hekimliği seçtim. Hayvanları sevenlerin bu mesleği seçmesini isterim." diye konuştu.

"Kadınlar oldukça güçlü"

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Çatalkaya ise hastanede birçok farklı hayvanı ameliyat ettiklerini belirtti.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Çatalkaya, şunları kaydetti:

"Kemik kırık ameliyatlarından tutun, spinal sinir cerrahisine kadar birçok işlemde yer alıyoruz. Kadınlar olarak birçok alanda söz sahibiyiz. Daha önce Türkiye Jokey Kulübü'nde veteriner hekimi olarak çalıştım. At hekimliğinden tutun, kedi köpek hekimliğine kadar birçok alanda hekim olarak yer alıyoruz. Özellikle veteriner hekim denince kadınlar için zor bir meslek gibi düşünülüyor. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Kadınlar oldukça güçlü kişiler ve birçok yükü kaldırabilecek yapıya sahip. Kadın olarak veteriner hekimlikte merhametin, şefkatin yüksek olması nedeniyle bu işi oldukça iyi yürütüyoruz. Kadınlar her alanda bence yer almalı. Özellikle veteriner kadınlar olarak sahada da sayımız gün geçtikçe artıyor. Bu alanda da tedavi ettiğimiz her hastadan bizler de mutluluk duyuyoruz. Şefkatle baktığımız için bence daha iyi sonuçlar da alıyoruz."

"İyi ki bu mesleği seçtim"

Veteriner Hekim Besra Çakmak da son dönemlerde kadın veteriner hekimlerin sayısının arttığını, veteriner hekimlik alanında kadınların daha çok baskın olduğunu söyledi.

Çakmak, şöyle dedi:

"Üniversitedeki öğrenci sayısına baktığımızda, daha çok kız öğrenciler bu mesleği seçmekte. Bu mesleği biz kadınlar daha iyi ve güzel bir şekilde yürütüyoruz. Hayvana olan ilgimiz, sevgimiz daha fazla oluyor. Daha ilgili davranıyoruz. Kesinlikle mutluyum, iyi ki bu mesleği seçtim. Derdini dile getiremeyen bir hayvana yardımcı olduğunuzda, onu hayatını kurtardığınızda ya da hayata bağladığınızda duyduğunuz mutluluğu dile getiremezsiniz."