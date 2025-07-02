Kadına Şiddet: 46 Yıla Kadar Hapis İstemi

KADIKÖY'de eşi Maftuna T.'nin(31) elleri ve ayaklarını 1,5 metrelik ütü kablosuyla bağladıktan sonra darbederek ağır yaralayan Emrah K.(25) hakkında 46 yıla kadar hapis talep edildi.

Olay, 15 Ocak günü Göztepe'de meydana geldi. Saat 04.00 sıralarında evine gelen Emrah K., çocuğu ve bakıcısının evde olduğunu fakat eşinin olmadığını gördü. Eşi Maftuna T.'yi arayan Emrah K. eve gelmesini söyledi. Maftuna T.'nin saat 07.00 sıralarında eve gelmesinin ardından çiftin arasında 'aldatma' iddiaları nedeniyle tartışma çıktı. Emrah K., eşi Maftuna T.'nin kafasını duvara vurduktan sonra yere düşen kadını tekmelemeye başladı. Bu sırada evdeki bakıcı çiftin küçük çocukları I.K.'yi evden çıkardı. Eşinden kaçan Maftuna T., kendini evin bir odasına kilitledi. Ancak mutfaktan bıçak alan Emrah K., odanın kapısını kırarak kadını bıçakladı. Daha sonra yaralı kadını kemer ve ütü ile darbeden Emrah K., ütünün kablosunu keserek eşinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra darbetmeye devam etti. Bu sırada evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Emrah K.'nin kendisiyle iletişim kurmaya çalışan polislere, "Gidin buradan, öldüreceğim bu kadını" demesi üzerine polis ekipleri, evin kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, Emrah K.'yi gözaltına alırken, ağır yaralı olarak bulunan Maftuna T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emrah K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1,5 METRELİK ÜTÜ KABLOSUYLA BAĞLADI

Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, olay yerine giden polis memurlarının hazırladığı tutanağın bazı kısımları yer aldı. Polis tutanağında, olay yerine gelen ekiplerin dairenin içinden, "Yetişin, yardım edin. Kurtarın beni. Beni öldürüyor" şeklinde bağıran bir kadın sesi duyduklarını, daha sonra içeriye seslendiklerinde bir erkeğin, "Gidin buradan. Öldüreceğim bu kadını" şeklinde bağırarak cevap verdiği ve bunun üzerine polis memurlarının kapıyı kırarak Emrah K.'yi yakaladığı belirtildi. İddianamede, Maftuna T.'nin sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor da yer aldı. Raporda, Maftuna T.'nin yüz ve kafa bölgesinden yoğun şekilde yaralandığı, yüzünün tanınmaz hale geldiği, vücudunda ise kemik kırıkları, diş kayıpları, darp izleri ve bıçak izinin oluştuğu kaydedildi. Raporda, yaralanmaların hayati tehlikeye neden olmadığı, ancak kemik kırıkları bulunduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, olay sırasında Maftuna T.'nin el ve ayaklarının 1,5 metre uzunluğundaki ütü kablosuyla bağlandığı da belirtildi.

'BENİ DARP EDERKEN VİDEOMU ÇEKTİ VE ANNEME GÖNDERDİ'

Olayda yaralanan Maftuna T.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, "Olay günü eşim olan şüpheliyle kıskançlık sebebiyle tartıştık. Bunun üzerine şüpheli beni saatlerce darp etti. Ütü kablosuyla ellerimi ve ayaklarımı bağladı. Eline aldığı kemer ve ütüyle vücudumun çeşitli yerlerine vurdu. Olay sırasında bayıldığım için olayı tam olarak hatırlamıyorum. Şüpheli beni darp ederken videomu çekti ve bunu anneme gönderdi. Gerçekleşen olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi.

'BİR ERKEK EŞİM İLE BERABER OLDUĞUNU SÖYLEYEREK YOLLADI'

Şüpheli Emrah K.'inin iddianamede yer alan ifadesinde ise, "Maftuna T. resmi nikahlı eşimdir. 3 yıldır evliyiz, 1 çocuğumuz vardır. Göztepe'de yaşıyoruz. Ataşehir Kayışdağı'nda bulunan bir yerde garsonluk yapıyorum. Benim eşim dışında birisi ile yaşadığım iddiasını kabul etmiyorum. 15 Ocak'ta whatsapp üzerinden bana ulaşan bir erkek, Maftuna ile beraber olduğunu söyleyerek bir fotoğraf yolladı. Hatta fotoğrafta çocuğumuz da bulunmaktaydı. İsterseniz telefonumu kontrol edebilirsiniz. Ben şahsa küfür ederek konuşmayı sonlandırdım. Ardından eşimle görüşüp bir açıklama istedim. Kendisi bana herhangi bir cevap vermedi. Benim de gözüm kararınca kendisine vurmaya başladım. Çok sinirli olduğum için elime aldığım ütü ile vücudunun her yerine vurdum. Ütü kablosu ile eşimi bağlayıp bağlamadığımı hatırlamıyorum. O sırada evdeki bakıcıya, çocuğumuzu evden çıkarmasını söyledim. Çünkü çok öfkeliydim. Kesinlikle elime bıçak almadım. Eşimin annesini aradığım doğrudur. Hatta eşimi döverken çektiğim fotoğrafları eşimin annesine yolladım. Tarafıma okunan kolluk tutanağından haberdar oldum. Kesinlikle, 'Eşimi öldüreceğim' diye bağırmıyordum. Fakat polisler içeri girdiğinde eşim kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Elleri de bağlıydı. Bir anlık öfke ile bu olayları gerçekleştirdim. Pişmanım. Atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ediyorum" dedi.

46 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısının iddianamede yer alan değerlendirmesinde ise, şüpheli Emrah K.'nin 'öldürme kastı' ile hareket ettiği ve olay yerine polis gelmeseydi eylemin Maftuna T.'nin ölümüyle sonuçlanacağı vurgulandı. Savcı, şüpheli Emrah K.'nin, 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Eşe karşı, silahla, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Görüntü ve ses kaydı alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Özel hayatın gizliliğin ihlal eden görüntü ve seslerin ifşa edilmesi' suçlarından toplamda 22 yıldan 46 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.