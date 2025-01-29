Kadına Şiddet ve Medya Toplantısı

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Anadolu Ajansı (AA) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Medyada Kadına Şiddet: Etik İlkeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi.

AAtölye'de düzenlenen toplantıda, medyada kadın kimliğinin işlenişi ve kadına yönelik şiddet gibi konular ele alındı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK ve AA ortaklığıyla düzenlenen toplantının çıktılarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Şahin, "Anadolu Ajansı bence Türkiye'nin haber fabrikası. Haber fabrikasından haberler çıkmadan önce, zaten bir sürü etik ilkeler, bir sürü değerler, bir sürü yollardan geçiyor." dedi.

Şahin, bundan sonraki süreçte medya kuruluşlarını ziyaret ederek, yapılan yanlışları ve RTÜK'ün beklentilerini birebir anlatacaklarını söyledi.

Yayın yasakları konusunda, "yasaklama kararının ilgili mahkemeye ait olduğunu" RTÜK'ün sadece bu yasağı duyurduğunu dile getiren Şahin, "6 yıldır başkanım, 6 yıldır her yayın yasağını duyururken, 'Şu mahkemenin şu kararı diyorum'. Ama diyorlar ki, 'Yine yasakçı RTÜK Başkanı yasak getiriyor.' Yani umurlarında değil ya da öyle görmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

Şahin, bu süreçlerin nasıl işlediğini ve nasıl uygulandığını anlatmak için medya kuruluşlarını ziyaret edeceklerine dikkati çekerek, "Bence önemli bir devrim." dedi.

"Kurumsal bir kimlik oluşturulması gerekiyor"

AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan da adının metalaştırılması ve kadına şiddeti besleyen haber dilinin kullanımının birbiriyle ilişkili süreçler olduğuna dikkati çekti.

Kadına yönelik şiddete ilişkin ve kadının medyadaki ele alınış biçiminin doğru bir şekilde anlatılmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Bostan, "Burada kurumsal bir kültür oluşturulması gerekiyor. Kurumsal kültür oluşturulmadan istediğiniz deliği kapatın o su bir yerden sızıyor yani. Bunu engellemek güç. O yüzden kurumsal kültürün inşasında RTÜK bence burada çok önemli bir vazife üstlenecek." diye konuştu.

Bostan, konvansiyonel medyada görece daha kontrollü bir sistemin var olduğunu, ancak kadına yönelik şiddetin sosyal medyadaki boyutuna ayrı bir pencere açılması gerektiğini söyledi.

Bu konuda sosyal medyanın daha kontrol dışı kaldığına dikkati çeken Bostan, "Bundan sonra üzerinde durmamız gereken en önemli konunun sosyal medya olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Medyada Kadına Şiddet" konulu sunum yapıldı

Konuşmaların ardından, RTÜK Üyesi Deniz Güçer "Medyada Kadına Şiddet" konulu sunum yaptı.

Güçer, sunumunda, "mağduru değil, faili göster", "şiddeti meşrulaştırma", "saygın değil, suçlu", "mücadeleyi destekle", "çocuklara örnek ol", "güçlü kadını anlat, kadını güçlü anlat", "cezayı yayınla adaleti göster", "destek al destek ver" RTÜK tarafından dikkatin çekildiği 8 başlığa yer verdi.

Her başlıkta medyada uygulanan olumlu ve olumsuz çıktıları paylaşan Güçer, söz konusu örnekler alınırken kanal ve kurum ayırımı yapılmadığını söyledi.

Programın, "Etik İlkeleri İstişare Toplantısı" başlıklı bölümü kapalı oturum şeklinde yapıldı.

Programa, AA Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Tosun Durmuş, AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ile AA ve RTÜK çalışanları katıldı.