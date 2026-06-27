Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
27.06.2026 12:13
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Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadele için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uygulanan koruyucu ve önleyici tedbirler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı ile kurumlar arası koordinasyon konuları da görüşüldü.

Vali Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin devletin tüm kurumlarının ortak sorumluluğu ve kararlılığıyla yürütülen en önemli toplumsal mücadele alanlarından biri olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Hizmetleri ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) entegrasyonuna dikkati çeken Turan, "Bu entegrasyon, şiddet mağdurlarına en kısa sürede ulaşılmasını ve koruyucu tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını önemli ölçüde güçlendirmiştir. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasıyla, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini esas alan çalışmalarımız aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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