Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Savunma Sanatlarının Önemi - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Savunma Sanatlarının Önemi

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Savunma sanatları eğitmeni Rabia Nur Yaşar, kadınların kendilerini korumaları için savunma eğitimi almasının önemini vurguladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların karşılaştığı şiddet ve tehditlere karşı savunma sporlarının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

08.03.2025 11:01  Güncelleme: 12:21
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(ANKARA) - Savunma sanatları eğitmeni Rabia Nur Yaşar, "Kadına yönelik şiddet dünya genelinde büyük bir sorun olmaya devam ediyor ne yazık ki. Şiddet dediğimiz sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal, psikolojik ve ekonomik anlamda da kadınların hayatında olumsuz yönde etkilemeye devam etmekte. Bundan mütevellit kadınlar kendilerini korumalı" dedi.

Savunma sanatları eğitmenleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ANKA Haber Ajansı'na kadınların kendilerini korumaları için yapması gerekenleri anlattı. Rabia Nur Yaşar, kadınların tarih boyunca birçok alanda büyük başarılara imza attıklarını fakat bununla beraber şiddet ve eşitsizliklerle de mücadele ettiklerini belirten Yaşar, "Kadına yönelik şiddet dünya genelinde büyük bir sorun olmaya devam ediyor ne yazık ki. Şiddet dediğimiz sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal, psikolojik ve ekonomik anlamda da kadınların hayatında olumsuz yönde etkilemeye devam etmekte. Bundan mütevellit kadınlar kendilerini korumalı. Kadınların günlük hayatta karşılarına çıkabilecek gasp, taciz, sopa, bıçak saldırıları gibi tehdit ve tehlikelere karşı eğitim vermekteyiz" diye konuştu.

Savunma sporlarının yaygınlaştırılması adına belediyelere çağrıda bulunan Yaşar, "Bu spor dallarının yaygınlaştırılması çok büyük ehemmiyet gösteriyor zira Büyükşehir Belediyeleri, 10 yaşından itibaren her birey için sokakta karşılarına çıkabilecek türlü tehditlere karşı savunma dersleri verilebilir. Bunun yaygınlaştırılması hem ahlaki yönümüzü değerlendirmek hem de kendimizi fiziksel olarak savunmak için büyük bir önem taşıyor" açıklamasını yaptı.

"Sokakta yürürken kendimi daha güvenli hissetmeye başladım"

Savunma sanatı eğitimi alan Yaren Güler, yakın dövüş sporlarına başladıktan sonra kendisinde olumlu yönde değişimler gözlemlediğini vurgulayarak, "Öncelikle disiplin kazanımı elde ettim. Sonrasında beden sağlığım, esnekliğim, ruh halim çok iyileşti. Bu alanda fiziksel ve ruhsal olarak bende çok büyük etkileri oldu. Bana çok büyük özgüven kattı. Sokakta yürürken kendimi daha güvenli hissetmeye başladım" dedi.

"Korkmadan daha özgür hissederek yaşamak istiyorum"

Bir başka savunma eğitimi alan Elif Kübra Cinali, savunma sporunun zihinsel olarak kendisine fayda sağladığını belirterek, "Sokakta, erkekler bizden daha avantajlı ve kadınlar her zaman daha dezavantajlı oluyordu. Bu spor dalında güç diğer savunma sporları kadar önemli değil. Daha çok teknik açıdan aldığımız eğitim ile bu güç dezavantajını tolere edebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey aslında bizim için. Savunma sporu biliyor olmak, her zaman özgüvenli bir duruş katıyor. Çaresizlik hissi hiç hoş değil. Kendi öğrendiğim hareketleri ekstradan başka insanlara da gösteriyorum, ufak tefek şeyler olsa bile. Çünkü korkmadan daha özgür hissederek yaşamak istiyorum her kadın gibi. Onların da öyle olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Savunma Sanatlarının Önemi - Son Dakika

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