Kadınhanı ve Akşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

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Konya'nın Akşehir ve Kadınhanı ilçelerinde 3 aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akşehir Atatürk Ortaokulu tarafından Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın girişinde Şehit Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engelli bireylere maddi destekte bulunmak amacıyla el emeği kitap ayraçları ve benzeri ürünler satışa sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akşehir Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Binbir, Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerin topluma tam ve eşit katılımının sağlanması için farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutan Vekili Albay İbrahim Polat, Belediye Başkan Vekili Cevat Nuri Bozoğlu, Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, özel çocukların sahnelediği dans gösterileri, ritim şovları ve Zeybek performansı izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kadınhanı

Kadınhanı Kültür Merkezinde düzenlenen programda özel öğrenciler, öğretmenleri ile hazırladıkları birçok oyunu da sergiledi.

Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Son yıllarda engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük başta evde bakım hizmetleri olmak üzere hükümetimiz tarafından çok önemli çalışmalar hayata geçirildi. Biz de devletimizin yaptığı çalışmalara destek verip her zaman bu özel kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Programa, Kadınhanı Kaymakamı Muhammed Said Baytok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve velileri katıldı.