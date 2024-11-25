Fas'ın Kazablanka kentinde kadın insan hakları savunucuları, " İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına son verilmesi ve Filistin'de kadınların korunması" talebiyle gösteri düzenledi.
Fas Destek ve Zafer Kurulunun çağrısıyla düzenlenen gösteride bir araya gelen onlarca kadın, uluslararası topluma Filistinli kadınları koruması çağrısı yaptı.
Gösteride, "Gazzeli kadına bin selam" ve "Ses çıkar, Gazze için ölürüm" sloganları atıldı.
Göstericiler, "Kazablanka kadınları soykırımı kınadı ve Gazze kadınlarıyla ve çocuklarıyla dayanışma içinde" yazan pankartlar taşıdı.
Son Dakika › Güncel › Kadınlar Gazze İçin Sokakta - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?