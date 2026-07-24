Kadınlar Sudan'da İHA ve Cinsel Şiddet Riski Altında - Son Dakika
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Kadınlar Sudan'da İHA ve Cinsel Şiddet Riski Altında

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UN Women, El Ubeyd'de kadın ve kız çocuklarının gündüz İHA saldırısı, gece cinsel şiddet riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi El Ubeyd'de kadın ve kız çocuklarının gündüz insansız hava aracı (İHA) saldırısı, gece de cinsel şiddet riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

UN Women'den yapılan yazılı açıklamada, El Ubeyd'deki kadın ve kız çocuklarının suya ulaşmak için havanın kararmasını beklediği çünkü gündüz İHA saldırısı riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Karanlık her ne kadar onlara İHA'lardan koruma sağlasa da kadın ve kız çocukları gece de tacize, istismara uğruyor ve diğer cinsel şiddet türlerine maruz kalıyor." ifadesine yer verildi.

Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana cinsel şiddet mağduru kadın ve kız çocuklarının sayısının 4 kat arttığı vurgulanan açıklamada, bu sayının bu yıl 12,7 milyon kişiye ulaşacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Sudan'da İHA ve Cinsel Şiddet Riski Altında - Son Dakika

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