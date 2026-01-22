Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Selçuk'ta Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Selçuk'ta Başladı

22.01.2026 11:41  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadının İnsan Hakları Derneği ve Selçuk Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Selçuk'ta başladı. Program, kadınların insan hakları konusunda bilgi edinmesini ve güçlenmesini amaçlıyor.

(İZMİR) - Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH) ile Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi ve Eşitlik Birimi'nde başladı.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Selçuk'ta başladı. KİHEP Eğiticisi Seval Doganlar'ın anlatımıyla başlayan programa 15 kadın katılım sağladı. Kadınların insan hakları konusunda bilgi edinmelerini, kadınların yaşamın her alanında daha güçlü, bilinçli ve haklarının farkında bireyler olmalarını amaçlayan programın ilk oturumunda; katılımcıların birbirleriyle tanışması, eğitim sürecinin tanıtımı, "ben dili"nin önemi, ilerleyen haftalarda ele alınacak konu başlıkları ve ihtiyaç saptaması gibi temel konular ele alındı.

16 hafta boyunca her çarşamba günü gerçekleşecek olan eğitim programı kapsamında; kadının insan hakları, anayasal ve medeni haklar, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, şiddete karşı mücadele stratejileri, kadınların ekonomik hakları ve iletişim becerileri gibi pek çok başlık ele alınacak. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı çocuk eğitimi ve çocuk hakları, kadın ve cinsellik, doğurganlık hakları, kadın ve siyaset, feminizm ve kadın hareketi ile kadın örgütlenmesi konuları da interaktif bir eğitim programı kapsamında işlenecek.

"Eşit ve adil bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz"

KİHEP'in kadınların güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özgül Karaalioğlu Yavuz, "Kadınların kendi haklarını bilmesi, bu haklara sahip çıkabilmesi ve yaşamın her alanında daha güçlü bireyler olarak var olabilmesi için bu tür eğitim programlarını çok önemsiyoruz. KİHEP, yalnızca bilgi aktaran bir program değil; kadınların dayanışmasını güçlendiren, birlikte öğrenmeyi ve dayanışmayı destekleyen çok değerli bir eğitim. Selçuk Belediyesi olarak kadınların her zaman yanında olmaya, eşit ve adil bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Aile İçi Şiddet, İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Selçuk'ta Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:37:01. #7.11#
SON DAKİKA: Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Selçuk'ta Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.