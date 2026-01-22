Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Selçuk'ta Başladı

(İZMİR) - Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH) ile Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi ve Eşitlik Birimi'nde başladı.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Selçuk'ta başladı. KİHEP Eğiticisi Seval Doganlar'ın anlatımıyla başlayan programa 15 kadın katılım sağladı. Kadınların insan hakları konusunda bilgi edinmelerini, kadınların yaşamın her alanında daha güçlü, bilinçli ve haklarının farkında bireyler olmalarını amaçlayan programın ilk oturumunda; katılımcıların birbirleriyle tanışması, eğitim sürecinin tanıtımı, "ben dili"nin önemi, ilerleyen haftalarda ele alınacak konu başlıkları ve ihtiyaç saptaması gibi temel konular ele alındı.

16 hafta boyunca her çarşamba günü gerçekleşecek olan eğitim programı kapsamında; kadının insan hakları, anayasal ve medeni haklar, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, şiddete karşı mücadele stratejileri, kadınların ekonomik hakları ve iletişim becerileri gibi pek çok başlık ele alınacak. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı çocuk eğitimi ve çocuk hakları, kadın ve cinsellik, doğurganlık hakları, kadın ve siyaset, feminizm ve kadın hareketi ile kadın örgütlenmesi konuları da interaktif bir eğitim programı kapsamında işlenecek.

"Eşit ve adil bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz"

KİHEP'in kadınların güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özgül Karaalioğlu Yavuz, "Kadınların kendi haklarını bilmesi, bu haklara sahip çıkabilmesi ve yaşamın her alanında daha güçlü bireyler olarak var olabilmesi için bu tür eğitim programlarını çok önemsiyoruz. KİHEP, yalnızca bilgi aktaran bir program değil; kadınların dayanışmasını güçlendiren, birlikte öğrenmeyi ve dayanışmayı destekleyen çok değerli bir eğitim. Selçuk Belediyesi olarak kadınların her zaman yanında olmaya, eşit ve adil bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.