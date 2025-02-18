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Kadınların İş Hayatındaki Rolü Ele Alındı

Kadınların İş Hayatındaki Rolü Ele Alındı

HAK-İŞ, 'Emek ve Kadın' panelinde kadınların istihdam ve sendikadaki eşitliği için mücadele vurguladı.

18.02.2025 13:49
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Sekreteri Eda Akbulut, "HAK-İŞ olarak her zaman kadınların hem istihdamda hem de sendikal alanda güçlü, eşit ve insana yakışır koşullarda yer alması için mücadele ediyoruz ve bu mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ve HAK-İŞ Konfederasyonu ortaklığında, üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde "Emek ve Kadın" paneli düzenlendi.

Panelde, akademisyenler ve alanında deneyimli sendikacılar, "AB Direktifleri Çerçevesinde Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı", "Analık ve Hamilelik Halinde Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı", "AB Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Politikaları", "C190 Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi", "İşyerinde Kadına Yönelik Psikolojik Taciz ", "Kadın İşçinin Feshe Karşı Korunması" ve "HAK-İŞ ve Kadın" konu başlıklarında sunumlar yaptı.

"Kadınların, istihdamda, sendikal alanda eşit koşullarda yer alması için mücadele ediyoruz"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Akbulut ise kadınların iş gücünde ve sendikal alanlardaki rolüne dikkati çekerek, "HAK-İŞ olarak, başta kadınlar olmak üzere her birey için eşit fırsatlar ve daha güçlü bir çalışma ortamın yaratılması adına çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de 240 bini aşkın kadın çalışanın HAK-İŞ Konfederasyonu çatısı altındaki üye sendikalarda örgütlü olduğu bilgisini veren Akbulut, sözlerine şöyle devam etti:

"Sendikal alandaki kadınların en çok tercih ettiği konfederasyon olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum. HAK-İŞ olarak her zaman kadınların hem istihdamda hem de sendikal alanlarda güçlü, eşit ve insana yakışır koşullarda yer alması için mücadele ediyoruz ve bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu güçlü duruş, kararlılık, hedef koyma aslında Konfederasyonumuzu en farklı kılan ve öne çıkaran unsurlardan bir tanesi."

Akbulut, kadınların sendikal alanda daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için çeşitli projeler ve eğitim programları düzenlediklerini belirtti. ???????

"Kadın işçiyi doğru pozisyona, doğru yere oturtmalıyız"

HÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan panelin açılışında yaptığı konuşmada, programda kadının emeğinin değerini, toplumdaki rolünü ve iş hayatındaki eşitliğin önemini ele almak ve geleceğe dair somut adımlar atmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Toplumsal ahlaki dejenerasyon ve kapitalist sistemin getirdiği toplumsal iş hayatı anlayışının, kadın işçiye gereken değeri vermediği değerlendirmesinde bulunan Doğan, "Bu sebeple bizim öncelikle yapmamız gereken inancımızın, kadim örf ve adetlerimizin bize vermiş olduğu değerleri hatırlayarak, bu değerlerden yola çıkarak, dejenere olmuş toplumsal ahlakımızı tekrar yükselterek, buradan elde ettiğimiz değerlerle kadın işçiyi doğru pozisyona, doğru yere oturtmamızdır." dedi.

Panel, açılış konuşmalarının ardından, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İştar Urhanoğlu ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Akbulut'un başkanlığındaki iki oturumla devam etti.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

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